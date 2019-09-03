iPhone SE走了，但苹果仍需要一款继承它的iPhone

苹果手机是你能买到的最昂贵的手机之一，你可能还会抱怨苹果甚至没有尝试生产中档iPhone。

对于iPhone SE的离去，哀叹之声不绝于耳，有关于iPhone SE 2的传闻现在也越来越少。去年，iPhone XR的出现粉碎了人们对于iPhone SE 2的期盼，苹果似乎没有让这款经典机型再延续下去的打算。

但是一大群潜在的iPhone买家依然对SE保持兴趣。

为什么iPhone SE会被果粉们念念不忘？因为它遵循着一个相当实在的原则：把相对较新的部件塞进旧设计中，然后以折扣价出售。当iPhone售价变得越来越高，哪怕被苹果定位为次一档的iPhone XR也未能让大众满意。更新手机的成本开始接近甚至超出用户心理接受程度时，大家对于廉价入门级iPhone的呼声又重新响起。

为什么苹果现在要改变路线?

苹果不会再遵循旧的iPhone SE设计原则，它不会恢复3.5mm耳机插孔，也不会再生产出一款4英寸、16:9宽高比的手机，iPhone回不去带有Touch ID的时代，如果没有折价和优惠的话，任何新款iPhone都不再会有299美元这个价位。

但是苹果可以专门设计一款中档iPhone，并且可以让它很受欢迎——前提是苹果愿意放弃小部分的高利润率，将目标转向市场占有率。

价格更实惠的iPhone对苹果是有利的，iPhone再成功，也无法让苹果只为追求它的利润来制定战略，这家公司想要的是忠实的用户。将用户转化为利润的途径远远不止升级更新iPhone一条，仅在2019年，苹果就推出了三项旨在增强其生态系统的主要新服务：Apple TV+、Apple Arcade和Apple Card。此外还有iCloud存储订阅、Apple News+和Apple Music，更多的服务可能即将推出。

更不用说iPhone用户购买的配套硬件，比如AirPods和Apple Watch，Apple TV和HomePod用户中想必也有绝大部分是iPhone用户转化而来。

简而言之，苹果现在的生态环境决定了新iPhone用户带来的潜在价值比以往任何时候都高得多，因此值得苹果在iPhone身上赚更少的钱，并通过iPhone单位销售来扩展生态系统的范围。

更重要的是，竞争正在加剧。由于智能手机市场趋于饱和，iPhone的扩张空间在变少，相对之下，4000元或更低价位的Android手机性能也非常有亮点，苹果需要一款新产品，虽然不一定像Android竞争对手那样走底价策略，但至少让人感觉容易触及，并从此走进苹果提供的核心体验。

· 价格

iPhone SE的起价仅为399美元，但这个价格可能再也不会出现了。

根据我们假设的规格，549美元的价格是有可能的，随着时间的推移，苹果将在服务和其他硬件方面「收复失地」。

500美元可能对于很多人来说根本不算「中档」或「平价」手机，但与iPhone XR相比，这个价位已经很可以了。而且这个档位的iPhone可以让运营商/经销商包括苹果专卖店本身拥有更多的促销空间，提供良好的折价服务，对价格敏感的市场来说，这就足够了。

· 处理器

如果苹果想要制造一款新的中档手机，它需要具备比较强的向后支持能力，也就是有足够的能力运行iOS 13、14、15系统和所有热门新软件功能，这意味着它必须装载较强的CPU、GPU、神经引擎和RAM。

但围绕新的A13芯片制造一款中档iPhone（今年秋季的iPhone 11将搭载A13）可能成本太高。苹果可能会推出A12版的入门机，但我们认为更好的解决方案是为A13芯片打造一个特殊版本。

长期以来，苹果一直在为部分iPad生产性能更高的A系列处理器的「X」变体，同样，它也可以为这款中档iPhone生产「E」变体。我们假设A13E将拥有相同的图像处理器、神经引擎，以及传闻中的「AMX」（协同处理器），但CPU和GPU内核相应减少，比如由4个高效核心减至2个。

假设A13E最高时钟速度可能会低一点，进一步限制性能，从而节省电池寿命，同时可以提高台积电的产量，使得芯片价格更便宜，无形中也摊平了iPhone芯片的成本。

这样，苹果可以保证A13E的CPU和GPU性能有A13的60%，而不会牺牲定制硬件，比如帮助实现iPhone核心功能的神经引擎和图像信号处理器，依旧可以提供一流的整体体验和大量的寿命，同时又能在成本上将这款中档iPhone与功能更强大的同类产品区分开来。

· 屏幕

我们相信仍有一小部分iPhone用户非常想要一部4英寸的iPhone，就像iPhone SE一样。不过说实话，这只是一种情怀，在实际市场中，大屏手机要受欢迎得多。

目前手机厂商们的流行做法是，以屏幕的大小和质量来拉开高端旗舰机与中端机的差距，苹果也不能免俗。

如果今年我们能看到传闻中的入门型iPhone，那么它会采用高质量的LCD屏，分辨率与iPhone XR相当，即326像素/英寸的清晰度，相当于750x1624分辨率的5.5英寸显示屏。

· 机身

如果苹果想要制造一款比iPhone XR便宜200美元的手机，而又不削减所有重要功能的话，可能只能给它选择塑料外壳。没关系。有了表面处理和纹理，塑料也可以让人感觉很高级。当然，为了耐用，手机内部仍然有金属框架，只是机身是塑料的。机智苹果不会以「塑料」的名义来销售这款手机，他们会起一个类似于「先进的热成型聚碳酸酯聚合物」这样的高大上描述取代「塑料」。

5.5英寸的屏幕比4英寸的iPhone SE大很多，但由于长宽比更高，手机本身并不会太大。它仍将明显小于任何一款现代iPhone，而且可能小到足以安抚那些「把iPhone SE带回来」的果粉们。

不过它确实应该比大多数现代iPhone略厚一些，毕竟苹果需要足够空间安装所有必要的组件，以及一个容量合理、价格也合理的电池。

· 功能保留与缺失

某些功能是iPhone体验的核心，也是自从iPhone X翻开iPhone历史新篇章开始，苹果就确定的方向。

首先是Face ID，这是苹果多项体验的入口，失去它就等于割断了这两年来iPhone好不容易带来的技术革新。所以，无论成本如何，苹果还是想给iPhone加入Face ID。入门型的iPhone可以在背后安装单个摄像头，相机传感器和镜头性能将与今年秋季新款iPhone的标准角度相机相同，给用户提供最高质量的拍照体验，只不过少了多个镜头的相机系统，它的功能会相对减少。

它仍然能够像iPhone XR一样运行AR应用，Animoji和Memoji，毕竟这也是iPhone体验的核心。

不过更低的价格意味着生产成本必须下降。除了更小、分辨率更低的显示屏、塑料机身和缩小后的处理器，这款iPhone将不得不放弃一些其他功能。比如3D Touch，因为iOS 13大大扩展了触控技术，甚至今年的高端iPhone也将放弃这项技术。

无线充电和防水性能等锦上添花的功能，也可以被抛弃。

苹果也可能不得不削减存储容量以降低成本。这款新的中档iPhone可能采用32/64/128GB的选项（iPhone XR是64/128/256GB）。都2019年了，32GB存储对于新发布的iPhone来说会不会小了点？问题不大，iOS 13本身有助于减小App的体积，而且苹果正好推销付费升级iCloud作为小容量iPhone用户的云端储备库。

更小、更简单、更便宜的iPhone

所以综上所述，我们可以看到新款中档iPhone本质上将是缩水版的iPhone XR，屏幕更小，存储空间更小，机身材质更廉价，没有无线充电，摄像头略有改动。

按照苹果往年的新品发布规律，如果这款iPhone存在，它很可能在2020年春天推出，此时三大新服务都已经推向市场并完成了早期与用户的磨合，廉价硬件的出现可以把更多的用户带入苹果的生态系统。

在最好的情况下，苹果很快就能销售足够与iPhone营收能力比肩的流行硬件和服务，使得仅仅增加一个新iPhone用户的价值，就超过iPhone销售的任何潜在利润。现在，是时候放弃通过继续销售旧款iPhone来解决中下游市场需求了，取而代之的是设计一个新的iPhone去填补这一空白，给普通用户更多选择。