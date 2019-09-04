Facebook面向所有用户开放人脸识别功能

新浪科技讯北京时间9月4日凌晨消息，Facebook周二称，该公司的人脸识别技术现将面向所有用户开放，但用户可以选择不使用这项技术。同时，Facebook还决定取消一种名为“标签建议”（Tag Suggestions）的相关功能。

自2017年12月开始，部分Facebook用户就可以使用人脸识别功能，若其个人资料照片被其他人使用，或者如果他们出现在未被标记的照片中，则账号持有人就会收到通知。

“标签建议”功能利用人脸识别技术来建议用户在照片中标记好友，但这项功能自2015年以来一直都处在一起隐私相关诉讼的中心。伊利诺伊州用户提起了这项诉讼，指控Facebook违反了该州的“生物特征信息隐私法”（Biometry Information Privacy Act），声称这家社交媒体公司在未经同意的情况下非法收集和存储了数百万用户的生物特征数据。

Facebook随后向一家联邦上诉法院提出请求，希望法院撤销这项集体诉讼，但该法院在上个月驳回了这项请求。

“我们一直都在披露自己对人脸识别技术的使用情况，用户可以在任何时候打开或关闭这种功能。”Facebook在上个月表示。

Facebook表示，该公司将继续与隐私专家、学者、监管机构和用户进行接触，就应该如何使用人脸识别技术以及用户控制选择等问题展开研究。