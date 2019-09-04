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evleaks爆料：三星Galaxy Fold折叠屏9月27日正式发布

2019-9-4 7:35:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月4日消息 按照计划，今年4月26日是三星Galaxy Fold开售的日子，不过因为遭遇屏幕质量问题，从那以后，三星一直保持沉默，并未宣布重新启动之日。今天爆料大神evleaks发推称三星Galaxy Fold将于9月27日发布。

在本周晚些时候的IFA 2019上，三星可能正式宣布Galaxy Fold发布日期。上个月，三星分享了他们对新款Galaxy Fold所做的各种改变，以防止容易损坏。下图显示了三星Galaxy Fold铰链的微小变化，这是三星的主要问题。

三星Galaxy Fold拥有两块显示屏，采用左右翻折式设计，其中小屏尺寸为4.6英寸AMOLED屏，屏幕纵横比为21:9，主屏幕尺寸为7.3英寸，屏幕纵横比为4.2:3，可以当成一个小平板使用。此外，该机背面采用3D曲面玻璃材质，有量子黑、夜雾银、仙踪绿、星际蓝四种颜色可选。

配置方面，该机将搭载高通骁龙855旗舰平台，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，光圈分别是F/2.2和F/1.9，后置1600万超广角镜头（光圈为F/2.2）+1200万广角镜头（支持OIS光学防抖）+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。

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关键词：三星Galaxy Fold折叠屏

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