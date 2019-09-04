滴滴柳青携员工办吐槽大会

新浪科技讯9月4日早间消息，由打车引起的吐槽节目《七嘴八舌吐滴滴》播出，滴滴出行总裁柳青和滴滴员工、滴滴司机一起献出网络综艺首秀。柳青在现场自嘲“每一次打车都是一次迷你版的吐槽大会”。

节目中，王建国、庞博、思文一众喜剧脱口秀演员搞笑开吐，犀利幽默地吐槽了用滴滴打车遇到的各种问题，包括排队时间太长、定位不准、导航不准、司机“无理”取消订单等，主咖柳青和滴滴员工面对面听取吐槽，金句频出。

不少网友点赞这种自黑、自嘲的方式，“滴滴竟然找了一群人来吐槽自己，敢这么自黑真的非常有勇气”、“low公司自嗨，牛公司自黑”等等。

还有网友则表示，“用吐槽这种轻松的形式，没有回避反而开诚公布直接面对问题，改进也是一步步走，这样的沟通方式比较能接受”。

在节目尚未播出之前，滴滴出行CEO程维就已经在微博上对该节目进行预热，程维表示：“我们是第一家花钱让人来狠狠吐槽的公司”。

柳青在节目中以幽默搞笑的方式对这些吐槽一一进行了回应。在谈到外界对滴滴的批评时，柳青直言：“打我们车的都是我们的亲人。打是亲，骂是爱，吐槽滴滴的人，都是心里有爱的人”。

在谈到安全问题的时候，柳青严肃起来，“在安全问题上，我们不开玩笑”。

实际上这已经不是滴滴第一次举办类似的吐槽活动。今年6月，滴滴成立7周年之际就曾在内部举办了一场“内部吐槽会”，数位员工上台对公司以及管理层进行了搞笑式吐槽。

程维曾表示，吐槽会就像照镜子，有了更多开放自醒的基因，能感觉到公司在反思，想越来越透明，也想听到更多真实的声音。