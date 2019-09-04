美国30多州将宣布对谷歌展开反垄断调查

9月4日消息，据国外媒体报道，美国超过半数以上州的州检察长正准备对谷歌可能存在的反垄断违规行为展开调查。这样的调查将于下周一对外宣布，这标志着美国监管机构对硅谷大型科技公司展开调查局势的重大升级。

目前尚不清楚的是，面对同样的反垄断问题，这些州的总检察长是否还计划展开或宣布对包括亚马逊和Facebook等其他科技巨头调查。知情人士表示，预计这些州的这一努力将是两党合作的行动，可能由30多名总检察长参与。

过去一年里，美国各地的监管机构对硅谷高科技公司的影响力越来越警惕，质疑高科技行业获取大量专有数据以及所拥有的雄厚资金，是否会让这些企业吞并竞争对手，并通过维持其垄断地位而损害消费者的利益。两家联邦反垄断机构对该行业展开了广泛的调查，而国会议员则对亚马逊、苹果、Facebook和谷歌的高管进行了有关商业行为的质询。

华盛顿邮报今年3月曾首次报道称，多个州的州检察长已经威胁称，对竞争行为的调查可能即将到来。此外，对谷歌处理用户个人信息的行为，以及谷歌发布搜索结果的算法，路易斯安那州和密西西比州还给予严厉批评。

德克萨斯州的官员也提出了类似的担忧。他们还表示，如果谷歌的政治偏见导致对保守派观点的审查，谷歌可能违反了消费者权益保护规定。

针对以上消息，这些州以及美国司法部均没有回应来自媒体的置评请求。