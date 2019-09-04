苹果macOS包管理器Homebrew移除MongoDB

macOS 包管理器 Homebrew 宣布移除 MongoDB。

Homebrew 认为 MongoDB 前阵子将其开源协议修改后，已经不再属于开源范畴。

新的 MongoDB 版本不是在开源许可下发布的，因此它们是不被 Homebrew core 接受的。

MongoDB 去年 10 月份宣布将开源 License 从 GNU AGPLv3 切换到 Server Side Public License（SSPL），以此回应 AWS 等云厂商将 MongoDB 以服务的形式提供给用户而没有回馈社区的行为。SSPL 明确要求托管 MongoDB 实例的云厂商要么获取商业许可证要么向社区开放其服务源码。

但是开源社区对此似乎有不少反对声音，许多人认为 SSPL 是具有针对性的，对特定类别的用户具有严重歧视性，这违反了开源的真谛，所以 Fedora 认定 SSPL 不是一个自由软件许可，红帽和 Debian 也宣布从发行版中删除 MongoDB。

Homebrew core 列表目前已经将 MongoDB 移除，不再为其提供支持。

其实 Homebrew 社区也有人对移除 MongoDB 持不同意见，因为 MongoDB 在 Homebrew core 列表中最受欢迎程度排名第 45，每月有 25k 安装量，他们认为把它移除会给很多人带来不便。

但最终移除的想法还是主导了，开源协议的变化是最为主要的原因，除此之外，Homebrew 还列出了一些可以移除 MongoDB 的理由：

目前 mongodb 与 [email protected]已经不再构建源码。

留着不再维护的老版本并没有什么意义。

MongoDB 自己维护了一个定制化的 Homebrew tap。（这样降低了给用户造成的伤害）

详情见：

https://github.com/Homebrew/homebrew-core/pull/43770

https://github.com/Homebrew/linuxbrew-core/issues/12582