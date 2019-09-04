三星Galaxy Note10+ 5G试用体验：街头下载2小时长电影只需10秒

苹果即将在9月10日的发布会上推出新一代iPhone，我们可以期待在这款2019年旗舰手机上看到各种新技术，但是可以肯定，它没有5G。

别担心，这是件好事，毕竟5G还没有进入黄金时段。

上周，外媒Macworld的编辑Michael Simon在罗德岛州普罗维登斯用三星Galaxy Note 10+ 5G测试了实时5G网络。

Galaxy Note 10+国际版拥有5G功能，售价1,300美元，配备6.8英寸屏幕、12GB内存和四个后置摄像头。即使没有5G，它也是最好的Android手机之一，5G调制解调器只是其中一个卖点。

在测试中，Note 10+ 5G的最高速度超过1.6Gbps，上传速度为50Mbps，下载时长两小时的电影大约需要10秒。这是令人兴奋的，而且这不是实验数据，是真的走在街上使用网络得到的速度。

以这样的速度，谁不想体验5G？你可能会觉得手机厂商应该赶紧在他们的新款机型上添加5G功能，高通已经有一款5G基带芯片面市，苹果也可以在iPhone上使用高通x55连接到超高速Verizon mmWave网络。

但实际上，mmWave 5G的覆盖范围非常有限，它唯一能保证覆盖范围是用户手持手机站在节点正下方，即便是在那个时候，也不得不等待5G标识出现在状态栏中，表示手机接入了5G网络。如果稍微走一点路，拐了一个弯，甚至是背对着节点，5G信号立马会覆盖不到，也就是说，Verizon目前在运营的5G简直就是一种「画地为牢」，我们得去寻找节点然后守着节点才能获得5G速度。

这肯定不是大多数人想要的体验。

在Note 10+ 5G上遇到的另一个问题是电池续航时间，使用5G网络状态运行的三个小时里，手机发热明显，电池电量掉了60%，从95%降到35%。可以想见其他高端LTE手机的电池更小，尤其是iPhone，实际情况可能更糟。

简单地说，5G还没有为苹果做好准备，反之亦然。测试者表示，以他的感受来看，根据Verizon现有的5G条件，5G iPhone要想问世还需要很长一段时间。除非美国5G网络在未来12个月出现大规模增长，否则这个功能能不能出现在明年的iPhone上都很值得怀疑。

因此，对于5G iPhone，苹果最好能等多久就等多久。当然，目前各个国家的5G发展和建设速度不一样，对中国的5G普及速度我们更为乐观一些，2020年国内5G手机肯定会大批涌现，而且不管是5G手机还是5G套餐，价格都不会太贵。