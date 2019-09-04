刷脸支付OUT了？亚马逊测试人手支付，全程仅0.3秒

北京时间9月4日早间消息，据《纽约邮报》报道，亚马逊的工程师正在悄悄测试可以识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。其目标是在未来几个月内在全食超市推出这种技术。

亚马逊纽约办事处的员工正在尝试这种生物识别技术，在少数几台自动售货机上使用它来购买苏打水、薯条、燕麦棒和手机充电器等产品。

这种技术与iPhone等设备上的指纹扫描仪不同，不需要用户将手触摸到扫描表面。相反，它可以使用计算机视觉和深度几何来处理和识别他们扫描的每只手的形状和大小，然后记录信用卡。

这款代号为Orville的系统将允许拥有亚马逊Prime帐户的客户在商店扫描他们的手并将其关联到自己的信用卡或借记卡。

知情人士称，该系统目前的精度为1%的万分之一，但亚马逊的工程师准备在发布之前将其提高到1%的百万分之一。

亚马逊希望在明年年初之前将这项技术引入其少数的全食超市，并最终将超快速结账技术扩展到美国所有地区。知情人士称，推出的速度将取决于全食超市在安装和培训员工方面进度如何。

亚马逊发言人说：“我们不会对谣言或猜测发表评论。”

知情人士表示，常规银行卡交易通常需要三到四秒钟，而亚马逊的新技术可以在0.3秒的时间内完成收费。

“零售商一直对快速结账很感兴趣，”个人理财网站Status Money创始人兼CEO马吉德·马克塞德（Majd Maksad）说，“你只需要走进全食超市就可以看到大量的人们等着结账。这是一个巨大的痛点。”

如果成功，该技术还有助于鼓励消费者在逛全食超市时花更多钱。“如果没有触摸现金那种过程，人们往往会加大花费。”马克萨德说。

在亚马逊去年推出的“Go”便利店中，客户可以使用手机应用程序在十字转门处办理进店手续。然后借助计算机视觉和整个商店的一系列传感器，他们便可直接拿走自己想要的商品，无需专门结账。

借助全新的人手扫描技术，购物者甚至不必携带手机。尽管如此，专家表示尚不清楚消费者是否会热衷于在全食超市扫描他们的手。

专门研究技术伦理的独立研究员蒂凡尼·黑尔（Stephanie Hare）指出，中国已经在一些商店使用生物识别技术，但亚马逊似乎决定不使用人脸识别。

“我认为他们可能会做出一个判断，称美国人可能不会想用自己的脸付钱，但他们可以用指纹或手付钱，”她说。

黑尔认为，消费者应该避免放弃他们的生物识别数据。她还指出，如果一家公司被黑客入侵，消费者可能需要6年或更长时间来解除数据被窃带来的影响。