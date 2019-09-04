贾跃亭卸任CEO，毕福康接替FF将走向何方？

靴子落地，背负外债的贾跃亭终究和一向缺钱的法拉第未来（FF）划清界限了。

9月3日，FF正式宣布任命毕福康（Dr. CarstenBreitfeld）为全球CEO。同时，FF创始人贾跃亭辞去了原CEO职务，出任CPUO（首席产品和用户官）。

毕福康接替贾跃亭，意味着FF正式开启了公司顶层治理架构的变革，FF迎来了成立以来最大的变革。

贾跃亭转任公司CPUO后，将负责互联网生态系统战略的整体落实，领导人工智能、产品定义、用户获取、用户体验和用户运营等相关工作。

毕福康能否带领FF“起死回生”？

毕福康可以说是国内新兴造车势力的“老熟人”了，他此前曾在拜腾担任CEO兼董事长。今年上海车展期间，毕福康又跳槽到爱康尼克（ICONIQ）品牌任职CEO。

更早之前，毕福康曾在宝马工作20年，一手打造了颠覆性的i8豪华插电式电动车型，被称之为宝马i8之父。

此次担任FF全球CEO职位，也可以说是轻车熟路。但事实上，对于毕福康来说，从宝马辞职之后的创业之路并不顺利。

2016年，毕福康离开宝马，和同样在宝马工作过的戴雷一起加入了当时有腾讯、富士康投资背景的新造车公司——FMC。但不到一年的时间内，由于境内外资金流转的技术性问题，富士康、腾讯两大巨头成立的基金最终并未成功向FMC注资时，戴雷、毕福康开始自掏腰包为FMC公司注资，并给公司定名为拜腾汽车。

但是在今年1月份，拜腾董事会宣布正式终止毕福康的相关职务。最终在上海车展期间，毕福康宣布跳槽到了爱康尼克。

谈及离职拜腾的原因，毕福康表示，拜腾是一家很棒的公司，自己已经带领这个团队走上正轨。而当他遇到了艾康尼克总裁吴楠，听到了他对于艾康尼克未来的规划和愿景后，就决定要加入。“因为艾康尼克不仅仅是一家造车公司，它面向的是未来出行革命。”

不过根据当时知情人士的透露，毕福康之所以离开拜腾，是因为公司目前正面临资金难以支撑其在中国市场的扩张计划等问题，这导致公司内部关系紧张。

在担任FF公司全球CEO职位后，他将全面带领公司核心团队实现战略目标，持续打造行业领先的技术及产品，并重点推动正在进行的融资活动。只不过当初在拜腾时就因资金问题难以为继，这次毕福康能帮助FF取得融资进展吗？

根据官方的介绍，毕福康任职FF公司全球CEO后，他将带领FF持续打造行业领先的前瞻创新技术及产品，管理团队高效运作，并全方位推动公司正在进行的融资活动。短期内，他将领导团队全力冲刺首款超豪华智能互联网“新物种”FF 91电动车的量产准备工作，并完成下一款大规模量产豪华车型FF 81智能电动汽车的最终研发。

“我很高兴成为FF的全球CEO，并期待带领FF全球团队向下一阶段的成功继续前行。”毕福康说：“我决定加入FF主要是出于以下三方面的原因：一是贾跃亭先生；二是FF行业领先的产品和技术；最后则是全球合伙人制度。”

宣布就职的口径和当初跳槽到艾康尼克时如出一辙，只不过半年的时间，毕福康接连跳槽两次，这不禁让人怀疑其能力和动机，FF是否只是他前往下家的跳板？

据猎云网了解，目前艾康尼克还未就毕福康离职一事发表声明。

成也跃亭，败也跃亭

贾跃亭的辞职可以说是对目前FF现状的妥协，此前的合作伙伴、一位FF联合创始人曾表示：“贾跃亭必须做出牺牲，包括放弃对公司的控制权。”

这对于FF来说，或许是件好事。因为一直以来，FF身上贾跃亭的影子太重了。

无论早期的PPT的光鲜亮丽，还是如今败走美国。FF似乎和贾跃亭绑在了一起，尤其是在贾跃亭背负了太多的外债和纠纷之后，让人们更加不看好这个PPT造车的始作俑者，FF更像是受了贾跃亭的拖累。

“我之所以放弃一切，只为把FF做成，尽快彻底偿还余下的担保债务，实现变革汽车产业的梦想。”贾跃亭说道。

对于造车，贾跃亭还是有情怀的，只不过背负诸多外债的他，已经身不由己。在贾跃亭辞去CEO后，也将有利于建立债务偿还信托基金，以实现优先、尽快、彻底解决其个人余下的担保债务问题。

据了解，自乐视2016年11月爆发资金危机到现在，贾跃亭已通过资产处置等多种方式偿还了30亿美金的债务。

如今贾跃亭卸任CEO，开始弱化自己与FF的联系，与FF划清界限。这无论是对于外界的投资方还是用户来说，都将会更关注FF的产品以及发展问题，这也有利于FF下一步融资计划的实施。

招募全球董事长，推动顶层治理架构变革

人才流失或许是FF除了资金问题面临最大的困境。

早在去年11月份，就有一名FF美国员工透露，自2018年11月1日起，大部分员工将要休假，只有少部分员工留下，该名员工预计，留下的人少于100个，并且只拿最低薪水。

已被解雇的一名员工称，法拉第未来将他最后的薪水削减了20%，而且没有离职补偿金。根据此前的报道，法拉第的汽车工厂已经要求一些员工强制无薪休假，另外工厂只剩下10位经理和总监。

一直处于缺钱状态的FF几乎已经处于倒闭的边缘，创立FF之初组建的“五大外籍高层团队”现在也已经土崩瓦解，全部离职。

在裁员和休假之前，FF在美国大约有1000名员工，而现在似乎已经分崩离析，高管团队目前也只剩下贾跃亭一名创始人孤军奋战了。

在此次的声明中，FF还正式宣布将公开招募全球董事长一职。FF官方介绍，贾跃亭将与毕福康携手，构建一支更强大的产品技术和全球管理团队，并将继续深入推行顶层治理架构变革。

公开招募全球董事长，显然是此次组织架构变革中非常重要的一步。这表示FF正在进行的顶层治理架构变革，已经进入到项目执行阶段。另外，贾跃亭现在辞去公司CEO也意味着他正通过合伙人制度把公司控制权从个人手上交予“合伙人委员会”。

据了解，FF合伙人制度早在去年底就已经开始规划，贾跃亭已经组织公司高层、外部专业咨询管理机构开了5、6次会议。

易主的FF离梦想还有多远？

“法拉第未来或注定失败，只因贾跃亭财务管理能力太糟糕。”

外媒曾经的评价一语成谶，一直处于找钱路上的贾跃亭，甚至宣布只拿1美元的年薪。最终还是无力带领FF走向远方，不得不断臂求生。

眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。出身于山西襄汾的贾跃亭，有一股晋商惯有的野心和魄力，也曾被无数资本大佬、明星权贵簇拥。

但最终，烧钱不止的FF让贾跃亭跌入深渊，也逐渐消耗掉了人们对他的所有信任，如今他一手创建的FF也迎来易主，更为其增添了几分悲剧色彩。

这对于贾跃亭和FF来说，或许是最好的选择。毕竟对于身处谷底的FF来说，抓住这根变革的稻草，将会实现最后一博。

伴随着FF治理架构变革的落地，在毕福康接棒后，FF都会尝试重新振作起来。只是在人才流失与债台高筑的重压之下，毕福康能带领FF实现绝地反击吗？