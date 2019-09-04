担心网约车司机被挖走，Uber拒绝公布司机名单

北京时间9月4日早间消息，Uber和Lyft对芝加哥市政府官员表示，司机名单应该被视为“商业机密”，不应该被公布，因为竞争对手可能会利用这些信息尝试挖走司机。

今年，芝加哥拒绝了基于“信息自由法案”的一项申请，这要求在一个学术项目中提供司机姓名。市政府解释称，无法公布这些司机的姓名，部分原因在于，相关公司认为，如果这样做会导致竞争对手盯上并挖走司机，造成竞争损失。伊利诺伊州总检察官办公室目前正在评估这项申请。

芝加哥洛约拉大学商学院助理教授皮特·诺兰德（Peter Norlander）于2018年和今年两次申请要求提供这些姓名，用于研究不同网约车公司司机队伍的重叠情况。他认为，由于司机获得了城市的许可，为Uber和Lyft工作，因此这些信息应当是公开的。芝加哥市政府会在网上公开持牌出租车司机的姓名，支持公众查找特定的出租车，以及持有这些车辆牌照的是什么人。然而，网约车牌照的信息并未被包括在内。

此前，彭博社获得的未公开文件表明，网约车平台对于如何留住司机有着严重的担忧。在致市政府的邮件中，相关公司提出了一系列不希望披露司机姓名的理由，包括保障司机的安全和隐私，市场份额数据可能会泄露，关于供应商和客户身份保密的规定，以及司机被挖走的可能性。

Uber的一名律师在2014年的一封邮件中表示：“司机名单是Uber受密切保护的商业机密之一。Uber的竞争对手可能会利用这样的名单从Uber挖走司机，削弱Uber的关键竞争优势。”芝加哥市政府官员引用了这封邮件，而邮件作为诺兰德“信息自由法案”申请审核流程的一部分被披露。Lyft的一封邮件也呼应了这种观点，称公布司机姓名可能会“招致针对司机的激进攻击”，并给公司造成“竞争损失”。

诺兰德表示，如果平台之间更激烈地争夺司机，那么就会提高工资，从而给司机带来帮助。“这些公司正试图压制那些本应该公开的信息，这些信息可能会对提高劳动者工资造成影响。”他说，“竞争符合公众利益，而公开披露司机信息将使竞争成为可能，并进一步促进竞争。这些公司也承认这点。”

Uber发言人在电子邮件中表示：“我们在披露机密、个人或私有信息方面的立场没有改变。”该公司表示，需要投入大量资源才能获得一批合规的有执照司机，而公布司机名单将导致竞争对手很容易将这些司机作为目标。Lyft的发言人则表示，司机可以自由地与其他公司合作，而认为不公开司机信息会影响司机收入的说法站不住脚。

Uber和Lyft的商业模式都依赖大量司机带来的运力供给。它们将这些司机归类为独立承包商，不受加班费等劳动保障措施的保障。两家公司都对吸引和留住平台司机的能力表示了担忧。在4月份提交的IPO（首次公开招股）文件中，Uber警示称，在经济形势好转的情况下，司机可能会转而从事其他类型的工作，而由于Uber会尝试减少补贴来控制亏损，“我们预计司机的不满情绪会上升”。Uber还表示，如果强制要求该公司将司机视为正式员工，那么将“从根本上改变其商业模式”。

犹他大学经济学家马歇尔·斯坦鲍姆（Marshall Steinbaum）表示，这些公司与司机的关系“恰好触及了平台商业模式的核心问题，即如何在承担最小责任的同时获得最大程度的控制权”。他认为，不公布劳动者姓名会导致他们的工资被压低，也让劳工权益团体更难把他们组织起来。他指出：“平台想要的不是‘自由市场’，而只是市场的力量。”