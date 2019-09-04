闪迪首张CFexpress卡发售，最高读写速度达1700MB/s、1400MB/s

在今年5月份CF卡联盟制定了CFexpress 2.0标准，将CFexpress卡拆分为Type A、Type B和Type C三个标准。在新标准制定不到半年时间内，Sandisk（闪迪）发布了首张CFexpress Type B卡——Extreme Pro CFexpress，读写最高速度达到了1700 MB/s、1400MB/s。

CFexpress Type B的尺寸、物理接口与XQD卡完全一样，改用了PCIe Gen 3×2总线以及NVMe 1.2协议，接口理论带宽达到了2000MB/s，是CFexpress 2.0最容易、最可能普及的标准。Sandisk Extreme Pro CFexpress完全兼容Z6、Z7、S1、S1R、D5具备XQD卡插槽的相机，但相机不见得能完全发挥其性能，512GB版本读取速度达到了1700MB/s，接近接口的极限，写入速度也有1400MB/s，是目前最快的XQD卡的3.5倍，最慢的64GB读写速度也有1500MB/s、800MB/s，中等容量的128GB、256GB版本读写速度同为1700MB/s、1200MB/s，速度超越了大部分消费级SSD了。

Sandisk Extreme Pro CFexpress暂时只出现在英国、法国、意大利和西班牙四国亚马逊上，提供了64GB、128GB、256GB以及512GB四种容量，最低价为204.99欧元，最高达到了788.99欧元，价格约为同容量高速XQD卡一倍。为了配合高速卡，Sandisk还推出了USB 3.1 Extreme Pro CF Express读卡器，单价80欧元。