内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

福布斯美国最具创新力领袖：贝索斯、马斯克并列第1，纳德拉第6，库克第8

2019-9-4 10:47:00来源：新浪科技作者：小白责编：骑士评论：

北京时间9月4日上午消息，据《福布斯》杂志网站报道，商学院教授杰夫·戴尔（Jeff Dyer）与内森·福尔（Nathan Furr）联手顾问柯蒂斯·拉夫兰迪特（Curtis Lefrandt）共同对顶尖创始人和首席执行官的四个基本领导素质进行了衡量。这四个基本领导素质分别为：媒体创新印象、社会关系、价值创造纪录以及投资者对价值创造的期望。根据这四个指标，研究人员列出了美国最具创新影响力的百位领导者。

这些领导者均来自：1）市值超过100亿美元的美国公司；2）过去五年内上市的美国50家最大私有公司；以及3）福布斯最具创新力百强企业中的美国公司，并且是这些公司的创始人或首席执行官（或在过去一年内担任董事会主席的首席执行官）。

在这份榜单中，大型科技公司的创始人或首席执行官占据了榜单前十位置。其中，亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）与特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）并列榜首。

现年55岁的贝索斯在25年前创办了亚马逊。经过四分之一世纪的发展，亚马逊已然成为电子商务巨头。2018年，公司总收入达到2300亿美元，净利润创下100亿美元新高。持有亚马逊近12%股份的贝索斯，曾在2018年超过比尔·盖茨（Bill Gates），晋升为世界首富。

伊隆·马斯克致力于彻底改变地球和太空交通。他在2003年创办的特斯拉电动汽车制造公司，2018年的全球电动汽车销售量达到24万台。马斯克创办的另一家太空探索公司SpaceX的估值也超过了200亿美元。

其他前十的科技公司领袖还有：Facebook创始人马克·扎克伯格（#3），Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（#4），Netflix创始人里德·哈斯廷斯（#5），微软首席执行官萨提亚·纳德拉（#6），苹果首席执行官蒂姆·库克（#8）以及谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林（#10）。以下为前100名最具创新力领袖名单：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：福布斯贝索斯马斯克纳德拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有