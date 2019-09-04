福布斯美国最具创新力领袖：贝索斯、马斯克并列第1，纳德拉第6，库克第8

北京时间9月4日上午消息，据《福布斯》杂志网站报道，商学院教授杰夫·戴尔（Jeff Dyer）与内森·福尔（Nathan Furr）联手顾问柯蒂斯·拉夫兰迪特（Curtis Lefrandt）共同对顶尖创始人和首席执行官的四个基本领导素质进行了衡量。这四个基本领导素质分别为：媒体创新印象、社会关系、价值创造纪录以及投资者对价值创造的期望。根据这四个指标，研究人员列出了美国最具创新影响力的百位领导者。

这些领导者均来自：1）市值超过100亿美元的美国公司；2）过去五年内上市的美国50家最大私有公司；以及3）福布斯最具创新力百强企业中的美国公司，并且是这些公司的创始人或首席执行官（或在过去一年内担任董事会主席的首席执行官）。

在这份榜单中，大型科技公司的创始人或首席执行官占据了榜单前十位置。其中，亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）与特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）并列榜首。

现年55岁的贝索斯在25年前创办了亚马逊。经过四分之一世纪的发展，亚马逊已然成为电子商务巨头。2018年，公司总收入达到2300亿美元，净利润创下100亿美元新高。持有亚马逊近12%股份的贝索斯，曾在2018年超过比尔·盖茨（Bill Gates），晋升为世界首富。

伊隆·马斯克致力于彻底改变地球和太空交通。他在2003年创办的特斯拉电动汽车制造公司，2018年的全球电动汽车销售量达到24万台。马斯克创办的另一家太空探索公司SpaceX的估值也超过了200亿美元。

其他前十的科技公司领袖还有：Facebook创始人马克·扎克伯格（#3），Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（#4），Netflix创始人里德·哈斯廷斯（#5），微软首席执行官萨提亚·纳德拉（#6），苹果首席执行官蒂姆·库克（#8）以及谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林（#10）。以下为前100名最具创新力领袖名单：