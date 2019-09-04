苹果新旗舰名称再泄露：iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

距离苹果「By innovation only」特别活动还有不到一周时间，刚刚有报道称新一代iPhone的名称已经曝光。

据Appleinsider报道，从一份泄露的内部文档获知，苹果2019款iPhone产品线将会被命名为iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max和iPhone 11。另外文档还曝光了新款iPhone、Apple Watch、iPad以及新一代操作系统的发布时间。

泄露的文档名称为「Apple Software Development Resources」，该文档的创建是为苹果员工和工程团队所用，这份文档被推特名为「AppleBeta2019」的用户分享出来。此前该用户曾准确分享过有关苹果各操作系统的不同测试版本的发布信息。

根据该文档的截屏可知，苹果将会在今年秋天发布三款新iPhone，将会命名为「iPhone 11」、「iPhone 11 Pro」和「iPhone 11 Pro Max」，名称分别对应此前曾被披露出的内部标识符「D42」、「D43」和「N104」。三款iPhone首发时将会预装iOS 13.1系统（苹果刚刚发布了iOS 13.1的第一个测试版更新）。

对于Apple Watch，文档提到苹果会在9月11日的特别活动中发布四款全新机型，机型编号分别是A2156、A2157、A2092和A2093，将会预装watchOS 6。

文档还泄露出苹果将会在10月发售两款全新iPad，编号分别为A2068和A2198。苹果有可能会为新iPad再召开一次发布会，文档称A2068机型将会是一款入门机型，而A2198则会是新一代iPad Pro。两款iPad都会预装iPadOS 13。

该账号还表示，将会进一步分享有关该文档的其他内容，请保持关注。