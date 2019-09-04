杨澜对话丘成桐：华为任正非应建“中国贝尔实验室”

他是菲尔茨奖（“数学界诺贝尔奖”）首位华人得主；

四十年来在中国办学，帮助中国提高数学水平，不领1分钱工资，还往里面贴钱；

直言不讳，不怕得罪人，曾称“我研究的东西，中国本土数学家大概20年后才看得懂。”

他富有文学才情，诗词歌赋随手拈来，用一首情诗追到了太太。

他是丘成桐，美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、中国科学院外籍院士，一个与新中国同龄、无论身处何方总牵挂着这一方故国乡土的学者。

在“新中国成立70周年”之际，网易科技携手知名媒体人杨澜联合推出特别访谈节目——《致前行者》，对话十位科学家和企业家，探讨中国在科学和技术的进步。9月4日，《致前行者》第一期《丘成桐：数学之美》正式上线。丘成桐在节目中回忆了和著名物理学家霍金的往事，建言任正非打造中国的贝尔实验室，谈及30多年来不领分文帮助中国发展数学事业的原因，他深情的说，“我和数学的交融，已经达到了天人合一的地步。”。

建言任正非：打造中国的贝尔实验室

数学为什么重要？

人们生活中所有高科技一点的东西，都和数学有关。

数学的战略意义，逐渐被企业家所推崇。

华为创始人任正非在今年的一次媒体采访中，呼吁需要更多的数学家，他提到华为已经有700位数学家、800多位物理学家，未来还要招更多的科学家和天才少年。

这本是为数学家呼吁的言论，却引发数学家丘成桐异议。在今年的第八届世界华人数学大会期间，丘成桐回答媒体提问说，任正非讲的华为有700多位数学家，有可能是“数学工程师”，而不是真正做基础研究的“纯数学家”。

对为何有此言论，在网易科技的《致前行者》节目中，丘成桐向杨澜表示，还是应该去培养那些研究纯数学理论的人。对此，他建议任正非和华为打造一个“中国的贝尔实验室”，让研究物理、数学的科学家与做工程的工程师一起合作、共同研究。

“贝尔实验室这么多年来做了很多很重要的研究，有些研究是对电话公司很重要的，比如高锟（2009年诺贝尔物理学获得者），是在贝尔实验室里提出来光纤的概念；崔琦先生（1998年诺贝尔物理奖获得者）也是在这个贝尔实验室里做出他的重要的问题；还有朱棣文（1997年诺贝尔物理学获得者），他们的重要发现都是在贝尔实验室做的。在宇宙学里面一个很重要的发现是cosmic microwave backgroundradiatio，就是CMB（宇宙微波背景辐射），是整个宇宙学的真实开始，也是在贝尔实验室里面发现的。所以贝尔实验室有一大批做物理、数学跟做工程的人互相合作，它可以走很多不同的方向，在工业上和科学上都占了很重要的位置。”

丘成桐认为，这样才能将应用变得有活力，“一个发明家或者一个科学家，他总要一个比较悠闲的环境下，才能找到一个新的方向。假如强迫他，你就是做这个机器，一辈子只做机器，这个机器可以做得很好，但是有很大的跳跃做不到，因为我没有时间来想事情。

在丘成桐看来，数学和哲学对一个国家都非常的重要。一个哲学家对整个国家的贡献刚开始看不出来，但是长远来讲，整个国家的灵魂都在哲学家们想的事情上；而数学对国家的影响比哲学家要快得多，“现在美国跟欧洲很想做这个事情，叫量子计算。这里面需要很多学数学和学物理的想法，但是我们晓得量子计算能够成功的话，要将整个工业全部改革，整个社会的科技要改革。”

人工智能代替不了数学家的思考

数学是一切应用科学的基础，丘成桐在演讲场合经常提到这点。

当前业界追捧的人工智能，就和数学密不可分。多年前，丘成桐的几何分析理论已经发展出一项虚拟肠镜算法，被普及运用到医学CT影像上，使原本难以在早期被诊断的直肠癌得到有效筛查，在全球拯救了不少生命。

当杨澜问到丘成桐如何看待人工智能的发展时，丘成桐认为人工智能很有意思，完成了很多之前没有方法完成的工作。但人工智能不能代替数学家的思考，人工智能最终还是要靠人来引导，协助人来完成工作。

丘成桐认为，人工智能帮助数学家整理数据，并分析数据之间的关联性，但人有喜怒哀乐，很多东西无法用机器逻辑来分析。比如数学家在证明某个猜想时，即使是方向走错了，也能从走错方向的过程中得到向前走的方法，但机器不会。

数学家解决物理难题 获霍金力挺

丘成桐年少成名，19岁到美国求学，并成为了著名数学家陈省身的学生。他的主要的学术成就是证明了卡拉比猜想、正质量猜想等，是几何分析学科的奠基人。

27岁时，他就证明了卡拉比猜想，这个猜想的证明，将几何学带入一个全新领域。

更重要的是，这个猜想的证明在物理学上有着不一般的意义，这个结果被应用在超弦理论中，对统一场论有重要影响。据丘成桐的学生刘克峰说，“上个世纪80年代初，超炫学家们认识到第一陈类等于零的三维复流形，恰好是他们的大统一理论所需要的十维时空中的一个六维空间，这个发现引发了物理学的一场革命，物理学家们兴奋地把这类流形称为卡拉比-丘空间。”

实际上，数学与物理之间，有着极为紧密的联系。

丘成桐在一次演讲中谈到，物理学的两个支柱--广义相对论和量子力学，都要用到19世纪数学家发明的理论：广义相对论要用到黎曼几何，量子力学要用到谱分析理论；反过来，无论是广义相对论还是量子力学，它们对数学本身都有很深远的影响，这两个学科总是互相影响。

即便如此，丘成桐在研究“正质量猜想”这个物理学难题时，依然遇到了不少的质疑。

在网易科技的《致前行者》节目中接受杨澜访问时，丘成桐表示，当时“很多人认为这是个物理问题，你们做数学的，不可能了解，也不可能证明，做出这个答案出来。我的中学同学就看不起我，他说你不懂物理的人不要胡说八道。”

但这个想法却得到了著名物理学家霍金的赞赏。

丘成桐在《致前行者》节目中向杨澜透露，1978年他跟霍金还不认识，“他看了以后认为有道理，就邀请我去剑桥大学，从早上八点多，我去他的家里跟他交流，一直到下午六点钟。”

霍金的认可让物理界对丘成桐的异议大为减少，而这也开启了他们两人之间四十多年相交莫逆的友情：霍金一生中有两次访问中国，都由丘成桐一手邀请促成。

霍金去世前，丘成桐本打算再度邀请霍金来中国，但最终成为了一个遗憾。

40年“一分薪水都不领”

1979年，在时任中国科学院副院长、著名数学家华罗庚的邀请下，襁褓中就离开中国大陆的丘成桐，归国进行第一次学术访问。自此以后，他每年都会回来，帮助中国发展数学。

从1990年开始，丘成桐先后与浙江大学、香港中文大学、中国科学院合作成立数学研究所和数学科学中心；2009年，又应邀在清华大学设立丘成桐数学科学中心，为数学人才的培养教育倾注心血。除了在哈佛教课之外，他每年至少有三个月时间会回到中国，为国内数学发展事业奔忙。

而做这一切，丘成桐“一分钱薪水都不领”，有时还得往里面贴钱。

在网易科技的《致前行者》节目中，当杨澜问到原因时，丘成桐说到，那时文革刚结束，国内数学家们生活很清苦，“那个时候一个房子那么大，住了一家十口，住在那么小的房子。我自己也不是很有钱，但是我比他们好得多。我觉得我不应该拿这个钱，我就是在这边做学问的。”

“慢慢过了十多二十年以后，我自己的薪水也足够了，我小孩子也慢慢长大了。我反正也不需要很好的住的房间，这个车子什么都不重要；因为我讲话很直，我常常会得罪人，所以就不拿钱最简单。”

分文不取的丘成桐给中国培养了许多数学人才。

20年前，丘成桐也曾接受过杨澜采访，当时丘成桐说回国是想培养数学方面的人才，因为替这个国家着急，并表示“大概再过二十年，他们才能够看得懂我现在在研究的东西”。这番言论让当时的杨澜很震撼。

二十年过去了，丘成桐再次接受杨澜采访时，已经非常欣慰于“大部分年轻老师都有能力来接受最先进的数学，同时还能去闯这条路。”但是，中国仍然缺乏数学的领军人物。

为了提高中国学生的数学水平，丘成桐筹办了从中学到大学再到研究生的数学竞赛，希望能改变此前国内的一些教育方式。

例如，由于此前高考不考微积分，参赛的中学生都不懂微积分，丘成桐设置的竞赛就要求学习微积分，到了现在，参赛者们不仅懂微积分，还能用微积分去做一些有意义的研究；同样，此前很多大学教了很多课，但实际上并没有读完，据丘成桐回忆，此前在哈佛招收中国学生的时候，介绍信很好、分数也很好，但“考博士资格考的时候，满分150分，他们只能考80分、90分，所以有一阵子哈佛大学不大愿意收中国学生”，“我最后才了解，原来他们的内容没教完，也差不多是十年前，我成立了一个大学生竞赛这个项目，让每个学生内容要全部念完。”

经过这么多年的努力，现在中国的学生“已经能考140分、150分，不比国外的名校差”，哈佛大学非常高兴能招收这种高水平的学生。

在谈及为何坚持40年帮助中国提高数学水平时，丘成桐深情的说，“我和数学的交融，已经到了天人合一的地步。”

家国情怀：从未忘记是中国人

丘成桐1949年出生，在共和国同龄，幼年随父母移居香港。14岁父亲去世，家境陷入贫困。这位幼年即离开中国内地的学者，对中国有着深厚的家国情怀，这个源自于他的父亲丘镇英的熏陶。

丘镇英是一位哲学家，在网易科技的《致前行者》中，丘成桐向杨澜回忆，“我父亲一辈子就希望中国能够强大起来。他搞中国哲学，也搞西方哲学，可是主要的目标，对他来讲是融合中国的哲学跟西方的哲学，将中国的思想现代化，以启发民智。”

从小在父亲熏陶下的丘成桐，拥有着极为深厚的中国传统文化功底。他撰写的《时空颂》《几何颂》等，用诗赋的方式呈现了数学、物理之美，委实令人心折。

而在1969年与夫人郭友云相识时，他填写的一阙《蝶恋花》让人见证了这位大数学家的浪漫，“剑未磨成追旅思，蓦见芳容，笑靥回天地。愿把此情书尺素，结缘今世丹心里。”

在《致前行者》节目中国，他跟杨澜说，“我太太是台湾长大的。因为她们教的东西还是孔子、孟子的。她们认为我们香港、南洋一带的侨生的文化功底都不行，有些看不起我。所以她看了我写的东西吓了一跳，她才晓得，这个我还是可以的。”

回忆到往事的丘成桐，不好意思得笑了起来，开心得像个孩子。

陈省身是邱成桐的老师，晚年一直致力于推动中国数学的复苏，丘成桐目睹了陈省身在培养中国数学人才时的不遗余力。

与新中国同龄的丘成桐说，他从未忘记自己是一个中国人，一脉相承的报国之心，令人动容。