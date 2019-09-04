媒体：孟美岐粉丝数据站涉嫌诈骗超百万，职业粉丝牟利链条曝光

据南方都市报报道，9月3日，多名网友爆料，一家名为大连玛爱文化传媒有限公司疑似以刷单赚佣金的名义进行网络诈骗，其中资金流入平台涉及YY直播、淘宝、京东、腾讯、网易严选等多个互联网头部平台，有受害人一人就被骗取超过20万元的本金，2个月内，涉嫌诈骗金额合计达几百万元。由于该公司为@火箭少女101_孟美岐 的数据组官方微博的认证公司，因此有不少受害人表示，他们根据诈骗时间以及数据站粉丝应援账目明细，有理由怀疑该数据站涉嫌利用粉丝赚取中间差价。

受害人之一的陈洁（化名）表示，一开始自己通过信任的博主介绍获得由玛爱文化提供的“刷单”兼职，在做了两单并且投进去1.2万元的本金后，她才意识到自己被骗了。

对方为了获取信任先让其试水第一单并返还了8元佣金，然后在正式刷第一单后告诉她，倘若想要拿回本金必须完成联合的三单。“对方会根据你的职业和经济实力预估一个高得多的三单联合金额让你刷，大家为了拿回本金就一环扣一环地被套路进去，也就越投越多。”

陈洁无奈地告诉记者，相比于部分受害者还知道自己到底在刷什么单，自己则是根本没有看过商品或链接，所有本金都直接打入了对方提供的银行账户。

据悉，“山支数据组”前身是创造101比赛期间成立的“孟美岐粉奶凶数据组”，在2018年8月改为“山支数据组”。企查查显示，玛爱文化于同年的9月17日成立，之后“山支数据组”就以该公司的名义申请了微博蓝V认证。

据粉丝透露，“山支数据站”一年内曾参与和组织过至少200次粉丝集资活动，称是为了给艺人维护数据及购买EP，但却被饭圈诟病账目混乱。而此次玛爱文化被一众受害人及粉丝怀疑靠非法诈骗进行集资应援，也正是因今年孟美岐迷你专辑（EP）《犟》1000万的高销量引发。