因充电宝起火，东航一南京飞往厦门航班途中被迫返航

IT之家9月4日消息 今天上午9点多，有网友反映称，他们乘坐东航飞机（MU2809）从南京飞往厦门，但是途中机舱突然失火，随后飞机返回南京。据悉，事发时，空姐正在分发餐点，见此情形，立即用矿泉水将火扑灭，整个过程中，并无人员伤亡。

▲图源@黄油小老虎，下同

刚刚，东方航空就此事回应称，今日公司南京至厦门航班，在巡航期间客舱内有旅客充电宝自燃，机组第一时间按程序妥善处置，迅速排除安全风险。为最大限度确保安全，机组决策返航南京。公司积极做好旅客服务保障工作，已尽快安排航班成行，并协助警方调查事件原因。公司提示广大旅客，严格遵循民航安全规定携带和使用类似设备。

IT之家查询了机上锂电池失火的处置的相关知识后获知，在确认是锂电池后，可直接用水灭火，干粉灭锂电池起火效果并不好。

由于电池储存能量，且锂电池具有的特殊化学特性，在运输过程中一旦短路，金属锂或易燃电解液的存在会造成化学风险，甚至还会引起火灾或者爆炸的危险。

机上锂电池时失火处置步骤简述：

（1）发现火情，立即组成三人灭火小组。

（2）将乘客撤离出此区域，并报告机长。

（3）用手背感觉行李架表面温度，找出温度最高区域，确认火源位置，喷洒惰性气体。

（4）将行李架打开一条小缝，插入灭火器喷嘴，灭火剂喷入行李架，并关闭行李架。

（5）援助者穿戴好防护式呼吸装置做好接替工作，灭火期间保持与驾驶舱的联系。

（6）转移失火区域氧气设备，并确认失火物品性质。

（7）确认为锂电池失火后，立即用水或其他非易燃液体浸透失火电子设备，降低锂电池单元电池芯温度，阻断热散逸，防止相邻电池芯失火。

（8）将完全浸泡过后的锂电池放入卫生间锁闭。

锂电池失火处置注意事项：

（1）使用水或非易燃液体浸湿含有锂电池的电子设备时，避免使水溅撒在航空器系统的其他电子设备上。

（2）不要企图移动燃烧或冒烟的电子设备，以防带来严重的人身伤害。

（3）不要使用物品覆盖电子设备或试图用冰块降低温度，此种隔绝设备的方式会导致设备超温速度加快。