阿里云910十周年庆大促：领代金券大礼包、云产品低至5折

IT之家9月4日消息 庆10周年，2019阿里云9·10会员节大促活动现已开幕，将持续到9月11日，会场由910会员大礼包、爆款云产品、精选分类、更多产品分会场等组成，点此直达。

友情提示：鉴于不少活动面向新用户更加友好，因此在参与前借助家人好友身份证信息注册新账户则是十分必要的。

一、910会员大礼包（8月28日-9月11日）



用户可以领取阿里云发放的专用代金券大礼包。

二、爆款产品专区（针对新用户，9月3日-9月11日）

提供云服务器ECS通用型g5、云服务器ECS内存型r5、云服务器ECS突发性能实例t5、云服务器ECS计算型c5、轻量应用服务器、国内短信套餐包、云数据库MySQL、企业邮箱标准版5-8帐号、SSL证书、CDN/全站加速下行流量、对象存储OSS、云安全中心等众多产品特惠。

三、精选分类专区（9月3日-9月11日）

提供云服务器ECS计算型c5、云服务器ECS通用型g5、云服务器ECS内存型r5、云服务器ECS网络增强型、云服务器ECS计算型c6、云服务器ECS通用型g6、ECS云服务器内存型r6、云服务器ECS突发性能实例t5等众多实例的云服务器特惠以及云数据库MySQL、云数据库SQL Server、云数据库Redis、云数据库MongoDB等数据库产品特惠。

•点此前往阿里云910活动专区

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