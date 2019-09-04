内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

阿里云910十周年庆大促：领代金券大礼包、云产品低至5折

2019-9-4 12:18:10来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

IT之家9月4日消息 庆10周年，2019阿里云9·10会员节大促活动现已开幕，将持续到9月11日，会场由910会员大礼包、爆款云产品、精选分类、更多产品分会场等组成，点此直达

友情提示：鉴于不少活动面向新用户更加友好，因此在参与前借助家人好友身份证信息注册新账户则是十分必要的。

一、910会员大礼包8月28日-9月11日

用户可以领取阿里云发放的专用代金券大礼包。

二、爆款产品专区针对新用户，9月3日-9月11日

提供云服务器ECS通用型g5、云服务器ECS内存型r5、云服务器ECS突发性能实例t5、云服务器ECS计算型c5、轻量应用服务器、国内短信套餐包、云数据库MySQL、企业邮箱标准版5-8帐号、SSL证书、CDN/全站加速下行流量、对象存储OSS、云安全中心等众多产品特惠。

三、精选分类专区9月3日-9月11日

提供云服务器ECS计算型c5、云服务器ECS通用型g5、云服务器ECS内存型r5、云服务器ECS网络增强型、云服务器ECS计算型c6、云服务器ECS通用型g6、ECS云服务器内存型r6、云服务器ECS突发性能实例t5等众多实例的云服务器特惠以及云数据库MySQL、云数据库SQL Server、云数据库Redis、云数据库MongoDB等数据库产品特惠。

点此前往阿里云910活动专区

【广告】
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里云

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有