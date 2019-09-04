迎战东京奥运会，尼康宣布研发D6与120-300mm f/2.8镜头

在夏季奥运会前夕，尼康、佳能都会宣布新一代旗舰单反相机，今天尼康先拔头筹，宣布研发旗舰单发相机D6以及AF-S尼克尔120-300mm f/2.8E FL ED SR VR镜头。

与以往宣布研发一样，尼康没有透露D6的详细规格，只放出了一张照片，新机与D5相似，整合了竖拍手柄，军舰部更为高耸，带有标志的红色三角裤。相反，我们可以从AF-S尼克尔120-300mm f/2.8E FL ED SR VR名字和照片上看出许更多信息，镜头使用了萤石镜片和电磁光圈，带有光学防抖镜片，不过SR意义不明，这是首次出现的尼克尔镜头术语，从卡口上看尺寸大于250E，重量待确认。

在宣布研发的同时尼康确认了Z 24mm F1.8 S将于10月发售，定价999.95美元。Z 24mm F1.8 S是Z卡口第一支广角定焦镜头，它由10组12片镜片构成，其中1片是ED，4片是非球面镜，使用了涂层技术纳米结晶涂层；和Z 85mm f/1.8 S一样，具备浮动对焦系统，最近对焦为0.25米，放大率为0.15倍；优化了点光源表现，适合拍摄星空、夜景；具有防尘防水滴设结构，带有9片光圈叶片，滤镜口径为72mm，镜头尺寸约为78mm（最大直径）x 96.5mm（长度），重450g。

Z 24mm F1.8 S样张：