分析师：2019版iPhone 11生产保守，苹果订购量持平去年

9月4日消息，据国外媒体报道，分析师们表示，苹果对2019版iPhone 11的生产持相对保守态度，从其代工合作伙伴那里订购的总数量，与2018版iPhone在发布前的订购量大致相当。

在苹果“惟有创新”（By Innovation Only）的9月份年度产品发布会上，预计苹果将推出最新款iPhone。现在，投资公司Cowen和Rosenblatt Securities的分析师对苹果今年新款iPhone的出货量进行了预测。根据苹果新闻网站AppleInsider获得的这两家投资公司发送给投资者的研究报告，苹果今年的出货量并不那么雄心勃勃。

来自Cowen的报告称，预计2019年第四季度苹果iPhone总出货量为6500万台，同比“持平”，这也是苹果“过去四年来最低采购水平”。Cowen认为，2019年下半年，新款iPhone将占iPhone总出货量的72%，约为4700万台。

Cowen的研究报告表示，“我们认为，不高的产量计划可能是为了更好地控制进入2020年时出现过高的库存，特别是考虑到在过去两年里节后季节中销售渠道出现的高库存水平。”

Rosenblatt Securities的研究报告认为，鉴于能够实现更高的预期销售量，从而更有机会提升其价值导向型产品水平，苹果需要加速生产iPhone XI R。不过，分析人士认为，iPhone XI和iPhone XI Max的生产没有改变，因为苹果认为，在12月中旬之前，它已经有足够的产品来为北美节日市场建立库存。

Rosenblatt Securities称，从12月份起美国对输入的苹果iPhone征收15%关税，预计这些额外费用将由苹果和供应链合作伙伴共同来分担。此外，人民币对美元的弱势也将有助于略微降低iPhone的出口成本。不过，增加的关税将对苹果整体毛利率将产生不利影响。

Cowen认为，iPhone将因增加的关税而面临一个“中期风险”，可能出现的情况是“苹果产品在中国的需求将会遭到破坏”。