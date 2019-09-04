阿里巴巴：10年助力54家新创公司上市，总市值超1万亿

北京时间4日消息，天猫今日披露的最新数据显示：从2008年以来，在淘宝天猫开店、获得高速发展，继而上市的企业达到54家，这些公司的总市值超过1万亿。其中，22家企业已成为当地的纳税百强。

有网友笑称，参与的阿里大项目又多了一个：买出了54个上市公司。

此前的8月23日，互联网家电品牌“小熊电器”正式登陆A股市场，成为继三只松鼠后第二个上市的互联网原生品牌，此后，小熊电器的股价一路上扬，截至昨天，股价已从上市当天的59亿涨到78亿，上涨了32%。随着多家品牌市值上涨，天猫上长出的54家上市公司总市值突破1万亿大关，高达10276亿元。

这些品牌的集体上市，标志着我国数字经济的效应开始爆发。同时，这些新经济的代表也为区域经济注入新活力，54家上市公司中，有22家公司被列为当地的纳税百强企业。

各省公布的纳税百强企业数据显示：54家上市公司中，森马、三只松鼠、太平鸟、歌力思、GXG等品牌分别上榜当地纳税百强，其中浙江最多，占据7个，包括森马、太平鸟、红蜻蜓、GXG、海天、会稽山黄酒等；其次是上海，有晨光、元祖等5家企业；安徽、广东则紧跟其后，分别有3家。

“这些公司上市的价值比阿里巴巴上市的价值还要大！”阿里巴巴天猫事业群有关负责人表示，未来，阿里巴巴还将继续不遗余力地助力商家发展，把阿里沉淀20年的阿里巴巴商业操作系统能力全面输出给商家，不让任何一家商家在数字经济时代掉队。

中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林认为，平台经济“长出”多家上市公司是我国数字经济效应开始爆发的重要标志，拥有强大数字能力的平台，在推动供给侧数字化方面还将继续扮演重要的角色，这不仅会对盘活微观经济与推动传统产业的变革起到重要作用，而且将为我国经济未来的健康发展奠定坚实的基础。