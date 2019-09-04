教程：如何定制你的苹果Mac显示器

就像iOS一样，Mac在系统偏好设置的辅助功能部分中隐藏了一些很棒的功能。今天我们来给大家介绍一些简单方法，教你如何调整Mac的显示屏，使其更易于使用。

显示

首先是显示部分。打开系统偏好设置，然后单击辅助功能，选择显示器。正如你在图片中看到的，有很多选项，其中一些比较有用：

·使用灰度。

·增加对比度。

·光标选项。

将显示屏变为灰色

使用灰度会从显示中删除所有颜色。它可以让你的工作环境变得很安静，还会让你的工作速度慢下来。需要注意的是，灰度选项只影响实际显示。也就是说，如果你进行了屏幕截图，下次切换回常规视图时，该屏幕截图仍为彩色。

增加屏幕对比度

个人最喜欢的功能，可以使背景变亮，使文本变暗，为界面元素添加轮廓，总体而言，增强对比度设置使整个用户界面更清晰，更易于使用，你可能会喜欢。

永远不丢失的鼠标指针

鼠标指针有两个很棒的选项。一个是摇动鼠标指针定位，我们偶尔会在一片白色的界面上找不到鼠标位置，这项功能有助于你在大屏幕上找到丢失的指针。只需使用鼠标或触控板来晃动指针，它就会变得很大，很容易被发现。当你停止摇晃时，它会恢复到常规尺寸。

你还可以拖动滑杆选择永久增加光标的大小。这时你会固定得到一个较大的鼠标指针，不过相对的，进行文本输入的时候也会有一个放大版的文本插入符，可能会影响你的视线。

缩放

还有一个方便的功能是缩放，它位于系统偏好设置选项中，作用是可以放大屏幕的特定部分。缩放有两种方式，一种是全屏缩放，还有一种是悬浮的「画中画」窗口，就像在屏幕上出现看一个放大镜一样。

这两种缩放样式都有自己的高级选项（位于选项按钮下）。全屏变焦更直观，并且可以设置为跟随鼠标光标。

你可以通过键盘上的⌥⌘8快捷键来打开和关闭缩放，还可以通过按住^ Control键并在触控板上使用两个手指放大和缩小来更改缩放级别。这些快捷方式都可以自定义。

围绕Mac的辅助功能设置，它们还有很多非常有用的功能。例如，自定义字幕和提醒闪烁屏幕等等，这些都值得一试，大家不妨用用看。