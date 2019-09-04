IFA2019抢先看，大佬们的黑科技已经都按捺不住了

再过没几天，一年一届的柏林国际电子消费品展览会（IFA 2019）就要正式开展，考虑到当下的电子产品以及相关技术都正以“日新月异”的速度进行更迭，而CES与MWC两大展会都集中在了一年的上半段，所以IFA就成为了厂商们为自己下半年的厮杀秀肌肉的大好舞台。

而与往年一样，急于展示自己的各大厂商们，总会有意无意的抖落一些关于自己将要在展会上亮相的产品以及技术的边边角角，好在不经意间勾起大家的好奇心，所以在正式开展之前，不妨跟着我们看一看今年的IFA 2019都有可能会出现哪些吸睛的重量级产品和技术吧！

华为：

华为一向有在每年的IFA上“搞事情”的习惯，今年也不例外。虽然Mate 30的发布时间已经确定在了IFA 2019之后，但华为手里的大招还有很多，比如全新的旗舰级芯片麒麟990。

从目前曝光的信息来看，麒麟990将会使用台积电的第二代7nm工艺（7nm Plus EUV），同时配合Cortex A77架构以及4+4大小核设计，最终使麒麟990相比去年的麒麟980实现10%-20%的性能提升，而GPU的功耗也会得到进一步降低。同时麒麟990还会实现集成5G的设计，从而摆脱外挂5G基带的臃肿，总之在接下来的一年时间里，麒麟990都将会是华为在旗舰领域厮杀的利器。

当然在去年的IFA 2018中，荣耀Magic 2的突然亮相算是打了所有人一个措手不及，甚至从Mate 20手中夺走了“第一款正式发布搭载麒麟980芯片手机”的名号，所以今年IFA 2019是否还会有荣耀Magic 3来给大家惊喜呢？

索尼：

索尼在此前的每一年IFA展会中都保持着相当的存在感，所以今年也不会例外。按照之前的预测，今年索尼将会带来自家高端机型Xperia 1的续作：Xperia 2（也可能不叫这名）。

对于索尼来说，同一年里发布两款旗舰机型的操作并非没有前例，而此番的Xperia 2甚至在定位上可能还会低于Xperia 1。从目前曝光的参数来看，Xperia 2将会延续之前CinemaWide带鱼屏设计，但分辨率会由4K降低至2K甚至FHD级别（可能会推出5G版本，并继承4K分辨率），同时处理器也依旧会选择高通骁龙855而非传说中的高通骁龙855+，所以索尼Xperia 2的出现并非为了抢Xperia 1的饭碗，而是提供给索尼粉丝一个关于旗舰带鱼屏手机更低的入手门槛。

除了Xperia 2外，索尼还可能会带来主打中端市场的Xperia 20，继承Xperia 10的设计思路，依旧使用21:9的带鱼式屏幕设计，匹配高通骁龙710芯片，只是不知道是否还会有其它更多产品亮点，总之一切都要等到正式发布才能知晓。

而除了手机阵营之外，索尼还有可能会在今年的IFA 2019中更新自己的降噪耳机产品。索尼在去年IFA中带来了头戴式降噪耳机的旗舰级新品WH-1000X M3，今年又更新了自家的降噪豆WF-1000X系列，而唯一一款出生至今都没获得更新的WH-1000X、也就是降噪圈产品，很有可能会在今年迎来更新。但实际上之所以久久未能获得更新，很大程度上是因为初代WH-1000X直到今天都还没遇到什么给力的对手，而从最近小米以及OPPO的动作来看，索尼很有可能会给WH-1000X带来一款定位稍低一些的产品用来进攻中低端降噪市场。

三星：

三星每年都会在IFA之前发布自己的下半年旗舰Galaxy Note系列手机产品，所以他们大多不会在IFA中带来太多关于手机产品的信息，但今年也许会有些不同，消失已久的Galaxy Fold可能会在IFA 2019中回归。

此前三星表示他们尝试重新设计了连接铰链，优化了屏幕配置以及防护膜，但迟迟未有进一步重新发布的打算。所以如果三星已经通过现有的技术解决了折叠屏品控问题，那么我们很有可能会在IFA 2019中接触到优化后的Galaxy Fold。

在手机之外，三星还会将发布之后就吸睛无数的Bespoke冰箱系列产品带到IFA 2019的现场，这条全新的产品线主打自定义颜色拼接，对于热衷于明亮色彩以及多元化室内设计的年轻人来说应该会有不错的吸引力。

至于8K电视是否会获得更新？至少目前还没什么消息。

LG：

LG在上个月推出了一段关于新款双屏手机的预告片，预告中显示这款手机将会使用与V50 ThinQ相同的双屏拼接设计，但在将手机折叠收纳后，手机背部还会留有一处用于显示时间以及信息提示的迷你窗口，所以即将到来的这款LG V60 ThinQ大概就是传说中的“三屏手机”了吧？

相比于折叠屏，拼接屏在技术上更易于实现，虽然展开后使用的一体性体验可能没有折叠屏理想，但也能通过高度的拓展性来完成许多分屏操作，所以同样具备一定的实用价值。按照LG的规划，今年下半年它们还会推出一款名为LG G8x ThinQ的高端机型，但在预告图中这款手机似乎与V60 ThinQ同样具备一块迷你信息显示屏，所以究竟是它们两者本就是同一款手机，或者是LG终于用上了传说中的模块化设计（类似于Moto Z3），这些疑点都要等到IFA 2019正式开展才能知晓了。

在手机产品线之外，LG还计划在IFA 2019中带来一款全新的智能音箱产品，用来接替去年IFA 2018中发布的WK7 ThinQ。从目前LG的专利信息来看，它们的智能音箱将会具备柱式、塔式以及拼接式等四种形态，其中三种还会搭配显示屏使用，有些类似于亚马逊的Echo Show，当然LG也不一定会把所有注册的形态设计全都用到就是了。

TCL：

TCL已经确定自己将会参加即将到来的IFA 2019，并且还会带来一系列全新设计的产品。

在TCL计划展出的产品中，最为吸睛的莫过于折叠屏手机以及一款智能眼镜设备，只是目前关于这两款产品的信息都不够丰富，所以不知道TCL最终会选取何种折叠屏以及智能眼镜设计方案。

除了眼镜和手机之外，TCL还会带来全新的8K分辨率MiniLED电视新品，还是非常值得期待的。

雷蛇：

虽然确定参展IFA 2019，但雷蛇实际上已经把自己的新品搬了出来，也就是雷蛇灵刃13潜行版。这款笔记本将会首发搭载NVIDIA GeForce GTX 1650显卡，同时配备全新的第十代酷睿处理器，不仅性能优越，身材也只有15.3mm厚、1.3kg重，对于不喜欢游戏本的厚重但又想要拥有不俗游戏性能的用户来说，雷蛇灵刃13潜行版可能将会是一个非常好的选择。

雷蛇将会在IFA 2019正式开展后公布更多关于这款笔记本的信息，不过12999元起的售价倒是已经提前公布出来，所以小伙伴们心里也多少有些底了。