三星官方解读Exynos 980 5G芯片

IT之家9月4日消息 今天三星电子发布了支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980，这是三星电子推出的首个5G集成SoC（System on Chip，片上系统）产品。

中国三星官微今天发布文章《5G普及的一大步三星发布5G移动设备处理器Exynos980》对Exynos980进行了解读，以下是全文：

9月4日，三星电子发布了支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980，实现将5G通信调制解调器与高性能移动AP（Application Processor）合二为一。

据了解，Exynos980是三星电子推出的首个5G集成SoC（System on Chip，片上系统）产品。该产品将两个性能完全不同的芯片合二为一，在降低功耗的同时，减少部件所占体积，从而方便移动设备的设计。

此外，三星电子Exynos980采用了尖端8纳米FinFET技术，仅凭一片芯片便可支持从2G到5G的移动通信标准，内置高性能NPU（神经网处理器），可加强人工智能性能。

注：三星电子发布支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980

数据通信最高达3.55Gb，AI计算性能优化约2.7倍

据悉，Exynos980实现了超高速数据通信，支持在5G通信环境即6GHz以下频段，实现最高2.55Gbps的数据通信；在4G通信环境下，最高可实现1.6Gbps的速度。

在4G-5G双连接（E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC）状态下，下载速度每秒最高可达3.55Gb，同时支持最新标准Wi-Fi（Wi-Fi 6,IEEE 802.11ax），让消费者更迅速、更稳定地享受高清影像等大流量的流媒体服务。

与此同时，Exynos980的人工智能计算性能也得到了更大优化。Exynos980内置高性能NPU（Neural Processing Unit，神经网处理器），人工智能计算性能优化了约2.7倍。

计算性能提升后，Exynos980可根据用户的设置为数据自动分流，实现内容过滤功能，还能快速处理连接虚拟与现实的混合现实（Mixed Reality，MR）、智能相机等大容量数据，可适用于多种不同的环境。

现有的人工智能计算多依靠和云盘服务交换数据来实现，但Exynos980让移动设备实现可自主计算的终端侧人工智能（On-Device AI），这样一来便具备了保护用户个人信息的优势。

1.08亿像素顶级照触手可及，大容量数据准确快速处理

目前，越来越多的智能手机配置高像素图像传感器，Exynos980则内置高性能ISP（图像信号处理器，Image Signal Processor），最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像。

Exynos980最多可连接5个图像传感器，并支持3个传感器同时驱动，适配移动设备多摄像头的发展趋势。Exynos980在ISP的基础上，加上NPU性能，可识别拍摄物体的形态、周围环境等，自动调节至最佳值，轻松拍下顶级照片。

此外，Exynos980采用最新八核CPU（Cortex-A77、Cortex-A55），确保快速处理大容量数据，同时配置高端GPU（Mali G76），确保移动设备也能轻松运行高清游戏等高配置内容。

三星电子S.LSI事业部市场组组长许国副总裁专务表示，三星去年推出的Exynos调制解调器5100率先开创了第五代移动通信时代，本次推出的首个5G集成移动处理器Exynos980也将推动5G的普及。

据悉，三星电子于本月起向客户公司提供Exynos980的样品，并将于年内正式投入量产。