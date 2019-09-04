保时捷发布首款纯电动跑车Taycan，起售价9万美元

北京时间9月4日下午消息，据彭博社报道，保时捷在北美（尼亚加拉大瀑布）、亚洲（中国福州）和欧洲（德国）三地同步发布公司首款纯电动跑车Taycan，标志着其将成为推动母公司大众汽车公司成为全球领先的电动汽车销售商的核心力量。

在奥迪e-Tron电动车品牌遭遇挫折之后，保时捷的Taycan是目前大众汽车用以对抗电动汽车先驱特斯拉的主力产品。这辆全新的纯电动跑车于周三在三地——即保时捷的三大主要市场上——同步亮相，预期售价为9万美元。

尽管大众汽车是全球最大的汽车制造商之一，但在于特斯拉的竞争中，公司仍在奋力追赶。原本作为Model X竞品发售的e-Tron，因延期和召回等事件一再受阻。而特斯拉则已经开始着手推出低价版的Model 3，进军中低端市场。

Taycan和量产的VW ID.3将在下周的法兰克福车展上展出，预计将于今年晚些时候投入生产。

彭博情报分析师迈克尔·迪恩（Michael Dean）在报告中写道，Taycan“将是保时捷和整个行业的转折点，因为它提高了特斯拉以外的电动汽车技术标准。鉴于保时捷那经市场验证的定价能力，”Taycan“应该“能够实现盈利，尽管与燃油车相比，它的利润率有大幅度的降低。”

至少，这款最新的时尚版四门跑车Taycan，已经拿下3万预订。据报道，Taycan仅需约15分钟即可充入可供车辆行驶400km的电量，0-100km/h的加速时间小于3.5秒，0-200km/h加速时间也不到12秒。

Taycan上的很多元素都在向保时捷的经典911致敬，后者为一款备受全球富豪青睐长达十多年的经典跑车。或许，作为保时捷有史以来的第一款纯电动跑车，Taycan将有望超越经典911。