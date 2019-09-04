罗技MX Master 3亮相，办公鼠皇USB-C加身

罗技的MX Master系列毫无疑问，在办公工作生产力这方面是非常有话语权的，第一代出山即奠定办公鼠皇的地位，第二代基本维系了这一标杆级别的表现，现在，三太子MX Master 3又来了，这一次它终于记得把USB-C接口带上。

MX Master 3继续保有了罗技传统的无级飞轮切换设定，而且这次换装了一个新的电磁控制结构，并称之为“Magspeed”滚轮，极大改善在通常滚轮模式下的滚轮顺滑感，比上一代MX Master 2S还要安静。同时滚轮的材质也变成了全不锈钢，触感的话就见仁见智了，不过重量上可能会有些增长。

在MX Master 3的左侧面罗技也做了相当大的改动，MX Master 3的测滚轮接触面得到扩大，而且材质同样变成了车钢。两枚侧键现在被安放在了滚轮的下方，有效减少大拇指的伸缩移动，只需要横摆，使用起来也没那么容易疲劳。最后，鼠标换用了已经被广为接受的USB-C充电接口，其实想想连MX Vertical都已经USB-C，更新的MX Master 3没道理继续用旧的micro-USB。

不过MX Master 3的那枚光学传感器到依旧是老款的4000DPI传感器，不过只要不在高分辨率下干活这还是够用的。MX Master 3仍然提供Unifying和蓝牙双模连接支持，并可最多与三台设备匹配和切换，当然也支持Flow切屏特技。

除MX Master 3之外，罗技还顺便发了个MX Keys键盘，基本上就是不带旋钮的Craft。两款新品都将于本月稍晚时候上市，海外定价均为100美元，国行还请耐心等待官方公布。