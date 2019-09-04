戴森发布全新Pure Cryptomic风扇，除甲醛滤网一辈子不用换

对于如今的都市人来说，目前生存环境就是，室外空气不理想，室内还有甲醛在。而对于甲醛，我们总有个误区，即认为甲醛只存在刚刚装修完的房子里，只要散个两三个月，甲醛就会消失了。可殊不知，甲醛释放可持续长达15年，我们总不能15年都不待在这个房子里吧，所以与甲醛的斗争绝非一朝一夕，时常开空气净化器看来是非常必要的。

不过，我们知道相比空气净化器本体而言，耗材的成本也是相当高的，特别是在除甲醛方面，如果采用传统例如活性炭除甲醛，那肯定要经常更换滤网，又麻烦又费钱。很多厂商也在寻找一种能更持久吸附或分解甲醛的方式，今天，在上海滨江大道1862时尚中心内，戴森发布了全新Pure Cryptomic风扇，给我们带来了这辈子都不用换除甲醛滤网的新品。

相比起一般的发布会，这次戴森所选的发布会现场不仅充满了魔幻的艺术气息，更令人意外的是，直接在发布会现场开启了化学实验课。原来，戴森为了让在场的观众知道为什么这台Pure Cryptomic风扇不用换除甲醛滤网，直接将自己的实验结果搬到了台前。

那么为什么戴森Pure Cryptomic风扇的除甲醛滤网可以不换呢？因为他们用了锰钾矿，锰钾矿在吸收分解甲醛的同时并不会损耗自身，不像活性炭会有溢出的情况。Pure Cryptomic风扇采用了独特的催化涂层，与锰钾矿材料具有相同的结构。其内部有数亿个原子级别大小的孔道，可以捕获并分解甲醛，将其分解成微量的水和二氧化碳，而这些微量的水和二氧化碳在空气也存在，所以并不会影响到我们的日常生活。

当然，除了这块除甲醛滤网可以长期使用不更换外，戴森Pure Cryptomic风扇里的二合一的HEPA和活性炭滤网还是需要更换的，一般寿命在一年左右。这块二合一滤网中的HEPA滤网可去除99.95%小至PM0.1颗粒物，包括过敏原、细菌、花粉和霉菌孢子，活性炭滤网则可以吸附苯，NO2等其他有害气体。

另外，像戴森原有的用于监测各种数据的LCD显示屏依然保留，比如识别颗粒物、监测空气中挥发性有机化合物（VOC）以及相对湿度和温度的监测。在吹风能力方面，戴森Pure Cryptomic风扇配备专利Air Amplifier和350°环绕功能，每秒喷射300L洁净空气以便覆盖到整个房间的角落里。

除此之外，戴森Pure Cryptomic风扇其中的Hot+cool HP06空气净化暖风扇则采用了恒温控制技术，使房间自动保持在目前温度，当达到目标温度后，机器就会切换至待机模式。而当目标温度下降，机器又会重新启动制暖功能。

至于价格方面，Dyson Pure Cryptomic空气净化风扇为5990元，Dyson Pure Cryptomic空气净化暖风扇为6490元，提供白金和黑金两种颜色以供选择。虽然价格不算便宜，但想到除甲醛滤网这辈子都可以用下去，是不是考虑来一台呢？