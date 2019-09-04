贾跃亭称放弃一切只为还债，乐视网称未收到任何现金

IT之家9月4日消息 9月4日，乐视网发布公告披露公司股票暂停上市进展。乐视网称，截至目前，大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处理方案，上市公司未因大股东及其关联方债务解决方案获得任何现金。

前一日，乐视网大股东、FF创始人贾跃亭在微博上表示，“我之所以放弃一切，只为把FF做成，尽快彻底偿还余下的担保债务，实现变革汽车产业的梦想。”当日，FF宣布贾跃亭辞去CEO职务，改任CPUO（首席产品和用户官，Chief Product & User Officer）。据悉，贾跃亭还将设立信贷基金彻底解决债务问题。

据澎湃新闻报道，贾跃亭已通过变卖资产等方式偿还了218亿元的债务，但乐视网却表示目前未收到回款。乐视网表示，公司管理层正在与非上市体系关联方就债务问题处理协商、谈判，并坚持加紧对大股东及其关联方追讨债务偿还，要求大股东及其关联方对公司今日寸步难行局面负责、采取可实施弥补措施。

乐视网的半年报显示，截至今年6月底，公司合并报表范围内应付票据及应付账款32.03亿元，主要为应付供应商及服务商欠款；长短期借款共5.55亿元，其他流动负债33.04亿元，主要为公司向金融机构及非金融企业借款产生。