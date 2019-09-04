屠榜地表最速公路车后，布加迪选择了退出竞速江湖

不服跑个零百算是性能车爱好者们最乐于计较的事儿，而高阶玩家也时刻关注着自己的梦想超跑究竟能在一条直线上跑出怎样的极限速度。最近布加迪就拿出了一款经过优化的布加迪Chiron，并且用它跑出了490.479km/h（304mph）的极限速度，不仅创下了超级跑车的极速纪录，更是成为了时下第一款突破300英里/小时速度的超级跑车。

布加迪召集了一票改装车专家以及空气动力学工程师来完成这一壮举，他们重新设计了量产版Chiron的尾翼以及排气管，以此优化尾流紊乱的问题。而为了在超高速状态下保证抓地力，工程师们还给Chiron配备了更大尺寸的下扩散器。当然为了保证车体竭尽可能的轻量化，设计者们还拆掉了除司机位置外所有的座椅，就像所有刷榜的改装车所做的一样。

至于发动机以及变速箱，工程师们似乎并没有做太大修改，大概原厂发动机就已经强悍到难以升级了吧。

在这辆布加迪Chiron之前，地表公路最速的称号属于改装大厂轩尼诗出品的毒液GT（Hennessey Venom GT），这辆改装车曾经跑出了440km/h的极限速度，但现在布加迪又把这个纪录往上拉了一大截，特别是成功突破300英里/小时的速度，已然算得上是汽车工业的奇迹。

但令人意外的是，在成功屠榜后，布加迪最近站出来宣布他们已经实现了自己的挑战梦想，今后布加迪将带着成功挑战300英里/小时速度的辉煌退出极限速度挑战，既不主动参与，也不再接受任何速度挑战，专心于车辆的研发。

这大概就是所谓的“事了拂身去，深藏功与名”吧。