滴滴在上海已领到100张罚单，累计罚款1000万元

IT之家9月4日消息 据澎湃新闻报道 ，9月3日上午10时25分，滴滴出行上海分公司领到自2019年7月份以来上海市交通执法部门开出的第100张罚单，具体原因为“未取得经营许可的网约车平台为不具备营运资格的驾驶员或车辆提供召车信息服务”，至此，滴滴在上海的罚款总金额累计达到1000万元。

报道称，近期，交通执法部门发现部分上海市号牌无资质车辆到外省市进行注册以规避本市注册时的双证审查要求。“注册”完成后，在上海市“接单运营”。在“注册”过程中，既无需进行线下验车，也无需进行驾驶员背景审查，安全风险极大。

针对该情况，市交通委执法总队于9月2日紧急约谈滴滴出行上海分公司，要求公司全面梳理平台内“外省注册、本市接单”的无资质网约车并停止派单。但公司负责人表示：系统后台注册日志只保存1个月，只能查询和梳理到1个月内注册的车辆情况，无法全面梳理清退外省市注册车辆。而针对全面梳理报送平台内不合规车辆清册并清退不合规车辆的要求，滴滴出行上海分公司至今仍表示无法提供清册，同时也无明确的清退举措。

针对交通执法部门通报“外省市注册、上海接单”的情况，滴滴出行方面回应称，此前已向上海市交通委作出书面解释，实为黄牛、黑产非法操作。滴滴平台长期严厉打击此类行为，发现一起严查一起，已在第一时间按照要求向市交通委提交了通过该途径注册进来的人车清册。

滴滴同时作出承诺：按月清查外地黄牛、黑产违规操作滴滴账号情形，并按月向市交通委提供清查结果。对违规操作账号行为绝不姑息，涉及违法犯罪的将移交公安部门处理。

另外，滴滴强调，任何地方的网约车司机账号注册都必须通过三证验真、背景审查、人车一致等审核。