美参议员：在隐私问题上撒谎，扎克伯格应被判入狱

北京时间9月4日晚间消息，据国外媒体报道，美国参议员罗恩·威登（Ron Wyden）日前在接受采访时表示，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）应被判入狱，因为他在隐私问题上对美国公民撒谎。

威登称：“扎克伯格在隐私问题上不断地向美国人说谎，我认为应该追究他的个人责任，包括罚款和入狱监禁的可能性，这一点我想特别强调一下，因为他伤害了许多人。而且，这种事情也是有先例的，在金融服务行业，如果CEO或高管在财务上撒谎，他们会被追究个人责任的。”

威登是在接受美国《维拉麦特周报》（Willamette Week）采访时发表上述言论的，但该报编辑援引俄勒冈大学教授蒂姆·格里森（Tim Gleason）的话说，监管部门对扎克伯格采取刑事行动的可能性较小。

威登曾在2018年提出一项法案，名为《消费者数据保护法案》，该法案赋予美国联邦贸易委员会（FTC）一项权力，即严厉打击侵犯消费者隐私的企业。该法案称，涉案企业高管可能面临长达20年的监禁和高达500万美元的个人罚款。

今年7月，FTC对Facebook处以50亿美元的罚款，以了结FTC对Facebook多年来侵犯隐私的调查。这也是FTC对科技公司开出的金额最大的一笔罚单。与此同时，Facebook还同意支付1亿美元罚金来了结美国证券交易委员会（SEC）的指控，即Facebook在滥用用户数据的风险方面进行了误导性披露。