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【IT之家开箱】荣耀Play3图赏：麒麟710F处理器+4800万后置三摄

2019-9-4 20:35:31来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

今天荣耀手机正式公布了荣耀Play3，号称档位王者，“吓人”的新系列，采用麒麟710F处理器+4800万后置三摄，999元起。现在IT之家也第一时间拿到了这款产品，摄影师为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

荣耀Play3全家福，包括手机本体，充电器，电源线和透明手机壳。

IT之家拿到是红色的版本，后盖色彩均匀，与中框的衔接也十分顺滑。

荣耀Play3采用后置三摄，摄像机模组下为单闪光灯。

荣耀Play3还保留了耳机接口，电源键和音量键置于手机右侧。

再来看手机正面，荣耀Play3采用了魅眼屏的设计，屏幕左上方的前置摄像头很小。

在息屏状态，这块屏幕也黑得很纯粹。

荣耀Play3手机采用6.39英寸魅眼全视屏，机身厚度为8.1mm，4.5mm小孔径，屏占比达90%。具有浪漫的极光蓝、活力的魅焰红和潮酷的幻夜黑三种配色。

摄像方面，采用后置三摄，4800万主摄+800万120度超广角+200万景深组合。硬件方面，搭载麒麟710F处理器，电池容量为4000mAh。此外，官方荣耀Play3手机采用“吓人的技术2.0”——全场景加速引擎。官方表示应用启动速度提升76%、系统操作流畅度提升57%。

在价格方面，4+64GB售价为999元，4+128GB售价为1299元，6+64GB售价为1299元。荣耀Play3将于9月10日开启预售，9月17正式开售。

更多图赏：

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关键词：荣耀play3

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