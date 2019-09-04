腾讯联手警方破获多起《和平精英》外挂案件

IT之家9月4日消息 《和平精英》官博今日发表文章，近期，腾讯联手合肥警方破获一起利用《和平精英》外挂非法牟利的案件，三款具有恶劣影响的外挂被成功打击，数名涉案的犯罪嫌疑人被抓捕归案。

以下是原文内容：

大家好，我是《和平精英》安全运营团队的8倍镜，我们致力于打造绿色健康、公平竞技的游戏环境，给玩家带来更好的游戏体验。对于制作、经营、传播各类游戏外挂、程序工具等破坏游戏体验的行为，腾讯游戏始终秉持“零容忍”的态度并将依法予以严厉打击，维护广大玩家的合法利益。

《和平精英》自上线以来，凭借着出众的游戏质量赢得了玩家的认可。但与此同时，一些外挂制作者铤而走险，制售外挂牟取非法利润，严重影响了游戏的公平性与用户的利益，腾讯专门成立专项的游戏安全联合团队收集外挂制作及销售线索并进行打击。

今天，8倍镜要跟大家分享一个好消息！近期，腾讯联手合肥警方破获一起利用《和平精英》外挂非法牟利的案件。“和平天下”、“TS”和“Plague”三款具有恶劣影响的外挂被成功打击，数名涉案的犯罪嫌疑人被抓捕归案。这也是腾讯携手警方破获的首例《和平精英》外挂案件。

肥东警方破获首宗外挂案

重锤出击，打击外挂绝不姑息

根据收集的外挂线索，腾讯公司向合肥警方报案后，合肥肥东警方立案进行了侦查。7月份肥东警方组织警力缜密作战远赴广东、广西、福建和江苏等地，成功抓获外挂作者和相关代理连某、许某、何某等人。警方发现，自2019年5月至7月，团队制售“TS”、“和平天下”、“Plague”外挂卡密共5万多个，涉案价值约30万元，极大的扰乱了正常的网络安全环境，目前4人已因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪被批准逮捕。

无独有偶，就在5月20日，湖北保康县公安局接到有人出售《和平精英》外挂的报案后，立即立案展开侦查。在腾讯“守护者计划”安全团队的协助下，办案民警侦查、摸排，层层梳理出完整犯罪链条。今年7月，警方开展收网，抓获包括3名外挂作者在内的9名犯罪嫌疑人。经查，相关嫌疑人通过编写、销售《和平精英》外挂“SK2”、“毒蛇”、“马日地”等非法牟利，涉案金额高达300余万元。目前，相关嫌疑人因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统工具罪被公安机关采取刑事强制措施。

据案件嫌疑人供述，其初衷只是想在游戏里获得胜利而购买外挂，但发现《和平精英》广受玩家喜爱，产生了通过制作外挂而非法牟利的想法。嫌疑人和网上认识的网友勾连，通过分工合作形成制作、代理、卡盟销售的外挂分销链条，最终因涉嫌违法被警方抓捕。这种试图通过破坏游戏公平性，采用非法捷径获得游戏成就感或获利的方式，值得敲响警钟。

两起案件的迅速立案、告破，展现了《和平精英》打击外挂绝不姑息的决心。在《和平精英》的重拳出击下，将会对外挂产业链的从业者产生巨大威慑，让他们不敢产生侥幸心理。

多措并举，零容忍只为净化游戏环境

这起案件背后，是《和平精英》针对作弊玩家、外挂团伙，始终坚定零容忍的态度。一直以来，《和平精英》都在主动出击，不断通过技术手段跟恶意玩家对抗。从游戏上线至今，《和平精英》先后对在游戏内坐挂车、恶意组队、恶意伤害队友、消极比赛、使用外挂、使用观战透视等恶意行为进行逐一打击。对于作弊行为，《和平精英》除了对作弊玩家封号外，还会定期公示作弊名单，持续优化游戏举报系统、反馈系统。

通过多措并举的策略，《和平精英》深度优化游戏体验，积极为玩家创造更健康的游戏生态。

构建反制体系，将打击外挂进行到底

腾讯游戏安全中心配合守护者计划协助警方，一直以来对外挂开发者、外挂销售等网络黑产进行打击。通过这起案件的告破，力证《和平精英》坚决打击外挂的决心，不管外挂团伙如何潜伏且妄图以多地作案、一人多线等形式逃避打击，《和平精英》都会以坚持不懈的态度展现打击决心之强、力度之重。

此外，在《和平精英》官方运营团队的不懈努力下，已和腾讯游戏安全中心构建出整套打击外挂的实时反外挂体系和游戏黑产监控平台。还有视频巡查中心，通过内置举报系统等，赋予玩家专业巡查的权利。接下来，《和平精英》还有着一系列面向未来的规划，将打击外挂进行到底。

打击外挂，始终都会是《和平精英》提升游戏体验的重要一环。除此之外，《和平精英》还将推出更多游戏生态优化的相关举措，并针对打击外挂进行全面布局。《和平精英》打击外挂的脚步从未放缓，也希望玩家自觉抵制外挂，共同营造公平、健康的游戏环境！