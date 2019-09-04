为什么这张具有误导性的进化图片，一直广为流传？

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撰文：Quentin Wheeler、Antonio G. Valdecasas、Cristina Cánovas

进化，并非是一件会遵循预先设定，沿着笔直的道路前行的事。然而，无论是在博物馆中的展览中，还是书本上的漫画中，进化都常常被描述成一个从原始到先进演变的线性过程。

○ 进化是没有终点的。

你一定也看过这样的图片，从黑猩猩经过各种原始人类逐渐变成能挺直腰板的现代人。这类图片或许有趣，但很可惜，这种广为流传的有关于进化的演绎版本其实是错误的。

作为研究生物多样性和生物学的学者，这些图像让我们深感困扰，因为它们错误地描述了进化过程的真实运作方式，并且具有强化公众误解的风险。

通向完美的爬梯子

这种误解从1859年前就一直存在，那一年，达尔文首次发表了进化论的自然选择说。

在那之前，传统的观点认为这个世界是通过“完美的进步”而构成的。这个概念在“存在之链”，或者“自然尺度”（scala naturae）这种说法中非常清晰，它说的是：地球众生，无论是有生命的还是无生命的，都可以根据一种完美程度越来越高的等级构成，例如底部的是蘑菇，通过龙虾和兔子，一直到达顶部的人类。

○ “自然尺度”中的等级。|图片来源：Retorica Christiana, Didacus Valdes, 1579

这种观点起源于柏拉图和亚里士多德，它存在三处错误。

首先，它认为自然是按等级构成的，而不是一群随机的生物类型。

其次，它设立了两个标准：从简单到完美，从原始到现代。

第三，它假定在这个等级结构的各个等级之间不存在中介阶段。每一个等级都是一个具有相似复杂性的封闭区域，例如处于同一等级的藤壶和珊瑚礁具有相同的复杂性。没有事物能存在于两个等级之间。

20世纪60年代，由耶稣会哲学家Pierre Teilhard de Chardin构想的“自然尺度”的变体开始流行起来。他的观点是，尽管在某种程度上，生命存在分支，但进化是有方向的，会朝着认知复杂性更高的方向发展，最终得到神的认同。

每个方向上的渐进变化

然而，至少自达尔文以来，科学家对世界的认识是，世界是通过转换而形成的——从无生命的分子到生命，从早期的有机体到不同种类的植物和动物等等。地球上的所有生命都是逐渐转化所导致的产物，正是这种转化使生物变多样且繁盛。

进化生物学家对两个转变特别感兴趣。一个是从无生命到有生命的飞跃——生命的起源；另一个是从猿猴进化而成的人类。

一种最广为人知的表现人类出现的手法是线性且渐进的。我们从图片、商标以及各种社会宣传上都能看到这种表现手法。

但是，这些表述都没能捕捉到达尔文理论的动态。在他的《物种起源》一书中，有一幅树形图，它的分支隐喻了物种的起源与分裂。这张图中不存在一个绝对的时间尺度，这体现了对渐进变化发生在不同时间尺度上的认知——不同生物体的时间尺度是基于它们世代长度的不同。

根据达尔文的理论，现有的所有生物都是平等进化的，且仍然受到自然选择的影响。所以比如海星和人在它们特定的体系结构中都处于进化的最前沿。而大约在5.8亿年前，它们碰巧有着共同的祖先。

达尔文的理论没有预设任何特殊的进化方向，它假定变化与多样化是渐进的。而且，由于时至今日进化仍在继续，因此所有的现有生物都是同类中进化程度最高的物种。

一个持久的误解

“自然尺度“这一概念已经存在了近2000年，而且在达尔文时期也并没有消失。它很可能被一些意想不到的东西强化，比如一幅漫画。1882年，插画家Edward Linley Sambourne以极受欢迎的漫画形式《人类不过是一条蠕虫》描绘了进化论。这张漫画将两个从未在达尔文头脑中被联系起来的概念——渐进性与线性，结合了起来。

○ 《人类不过是一条蠕虫》。|图片来源：Edward Linley Sambourne

基于人们在几个世纪以来对“存在之链”的虔诚信仰，线性概念很容易就被接受了。当然，这一概念的标志性版本就是所谓的从猿到人的“进化”描述。这种描述被做成了各种变体版本，有些带有幽默精神，但大多数都只是为了嘲笑“从猴子到人”这一理论的荒谬。

对进化的线性描述可能有意无意地证实了对进化的错误先入之见，比如智能设计，指的是生命的背后存在一个智能创造者。历史学家能解开这样一个简单的漫画是如何扭曲达尔文的理论的。与此同时，科学作家和教育家则在解释生命多样性的渐进分支过程面临挑战。

○ 一件美国高中仪仗队的T恤上印着一个会吹号的智人的进化过程。|图片来源：Brian Kloppenburg, Jordan Summers, Main Street Logo

虽然没有那么精炼，但如果一些T恤和贴纸等周边在描述进化论时能逐步摒弃这种线性图，而是用分支图来对它进行更细致、更准确地说明，那么这对公众的科学素养来说或许会更好。与Sambourne的画相反，对进化的更好表达需要能体现生物种群的不断分支和分化的过程。

原文标题为“Evolution doesn’t proceed in a straight line–so why draw it that way?”，于2019年9月3日首发于The Conversation，原文链接：https://theconversation.com/evolution-doesnt-proceed-in-a-straight-line-so-why-draw-it-that-way-109401，中文内容略有编辑，仅供参考，一切内容以原文为准。