苹果iOS 13.1/iPadOS 13.1开发者预览版Beta 2正式推送

IT之家9月5日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.1/iPadOS 13.1开发者预览版Beta 2更新。预计在今天的开发者预览版之后，苹果也将会推出新的iOS 13.1/iPadOS 13.1公测版更新。

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

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苹果iOS 13正式版需等到秋季才能完成，因此测试人员在主要设备上运行iOS 13测试版时仍应注意性能和稳定性问题。一些早期的测试版往往会混合使用新的修复程序和新的Bug错误。iOS 12去年有10个开发者测试版，今年预计也将会是差不多的频率。

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2