149.8 万与纯电动，保时捷重新发明“跑车”

保时捷Taycan终于来了。
从2015年法兰克福车展的Mission E电动概念跑车，到保时捷首款量产纯电动跑车Taycan，四年多以来它一直都是电动汽车界的「绯闻明星」。
这款车一直都是万众瞩目的焦点，保时捷在下一个时代的标志会如何呈现？答案正是Taycan。更重要的是它也是众多「特斯拉杀手」中最具实力的，也最独特的存在。
于是，保时捷以一场横跨三大洲的发布会呈现旗下首款纯电动跑车全新Taycan的全球首秀。保时捷全球执行董事会主席奥博穆(Oliver Blume)在德国柏林的主会场宣布:「一个跑车的新纪元于今日正式开启。」
保时捷全新Taycan |现场拍摄
保时捷正式掀开了这张「王牌」。保时捷首批发布的车型版本为全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo。现都已启动中国市场预售，制造商建议零售价分别为人民币149.8万元和179.8万元。「全新保时捷Taycan将于2020年初进入中国」保时捷中国总裁及首席执行官严博禹博士(Dr. -Ing. Jens Puttfarcken)说。
两款车型均为「保时捷E驱高效动力」(Porsche E-Performance)。这一四驱车型的其他性能版本也将在今年随后陆续发布。明年年末，首款衍生车型Taycan Cross Turismo也将问世。
Taycan Turbo S从静止加速至100 km/h仅需2.8秒，Taycan Turbo为3.2秒。在WLTP标准下，Taycan Turbo S和Taycan Turbo的最大续航里程分别为412 km和450 km，而基于NEDC标准时两车续航里程均为465 km*。两款新车均为四轮驱动，最高车速达260 km/h。*
全新保时捷Taycan是第一款系统电压达到800 V的量产纯电动车型，而常见的电动车系统电压仅为400 V。因此，车主能够在旅途中使用高功率充电网络进行直流充电，Taycan的蓄电池仅需5分多钟便可充满100 km续航里程所需电量(WLTP标准下)。在理想充电条件下，Taycan从电量5%充至80%仅需22.5分钟，并支持高达270 kW的充电功率。Taycan配备的Performance Battery Plus高性能蓄电池容量为93.4 kWh。
保时捷全新Taycan |官方拍摄
只是在这些参数和价格上也许并不能感受到保时捷Taycan真正的独特所在。因为这款 Taycan真正的实力在许许多多的技术创新之后，带来了电动汽车的一种「新性格」。
依旧保时捷
一直以来「将保时捷的灵魂带入一个崭新的技术时代。」始终是保时捷打造Taycan的目的。
「它不仅仅只是一台电动汽车，它仍是一台保时捷。」这句话我们听到了太多次，以至于很多人会问，如何让它成为一台保时捷？
保时捷的品牌一直代表了迷人的高级跑车，但其实它却可以用四个看似相反的价值观来描述:传统与创新、高性能与日常实用性、设计与功能性，个性化与社会认同。每一台保时捷都融合了这些矛盾，保时捷品牌就定位于这些价值观的核心:「Intelligent Performance」，于是这个「保时捷原则」也成为了Taycan灵魂的基础。
保时捷全新Taycan |现场拍摄
在内饰上我们其实已经介绍过了保时捷的「传统与创新」，而在外观设计上我们依旧可以看到这种融合。
电动化让汽车的设计约束更少，这也让保时捷的机制简约得到了最大化的输出。通过例如可伸展尾翼的保时捷主动空气动力学系统(PAA)、可自动弹出的车门把手，以及冷却空气襟翼和后扰流板这样的自适应元素，使得Taycan的风阻系数达到了惊人的0.22。
当然，在Taycan之上，它为电动汽车带来最大的不同就是「跑车基因」。
全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo的前后桥分别配备一台高效的永磁同步电机，从而实现四轮驱动，并成就了良好的续航里程及持续的功率输出：最大功率460 kW(625 PS)，最大扭矩1,050 Nm，最高车速260 km/h，起步控制开启时综合功率高达560 kW( 761 PS )的超增压性能。在起步后的2.5秒内可前进28米(起步控制开启)。这也体现了保时捷「极致性能」与「实用主义」的平衡抉择。
保时捷全新Taycan |现场拍摄
保时捷为全新Taycan的底盘配备了一款中央联网控制系统。一体式的保时捷4D底盘控制系统能够实时分析和同步所有底盘系统。底盘系统包括带有电子减震器控制PASM(保时捷主动悬挂管理系统)的三腔室自适应空气悬架，以及选装的保时捷动态底盘控制系统运动版(PDCC Sport)电动机械式防倾翻系统，其中包括保时捷扭矩引导系统升级版(PTV Plus)。
独特配置包括带有两台电机的四轮驱动控制系统以及能量回收系统。全新Taycan的能量回收功率高达265 kW，90%的日常制动仅由电机完成，无须用到液压车轮制动器。
声浪也是保时捷必不可少的身份定义。除了符合各国不同法规要求来使用外放声音提醒其它车辆交通参与者，如行人、骑行者，保时捷还将引擎的声音情感化，除了标准音效以外，Taycan还提供了保时捷电子运动音效系统( Porsche Electric Sport Sound)，找回了保时捷原有的声浪，这一系统在Taycan Turbo S上标配。
下一代技术的「押注」
「我不太确定我们是否在走一条与众不同的路。我更愿意说，我们是第一个走上正确道路的先锋。」Taycan车系负责人Stefan Weckbach博士如是说道。
保时捷全新Taycan的系统电压为800 V。与通常的400 V技术相比，这提供了一个可以领先的决定性优势。较小的电缆直径开始不仅减轻了重量，而且还减少了布线的体积，这有利于在紧凑型汽车内的封装。
保时捷全新Taycan 800 V高压充电|官方拍摄
800 V高压电池组技术参数如下:
锂离子软包电池，64.6 Ah 2组共396电芯(198s2p)
电压等级:610 V - 835 V
标称电压:723 V
能量容量:93 kWh
最大输出功率:620 kW
800 V技术也是可重复高功率驱动的关键。今年7月末，一台Taycan原型车在一条机场的滑行道上连续完成了不下26次的0-200 km/h加速，平均加速耗时不到10秒，最大的成绩差也仅为0.8秒。
另外，还有一点很重要，800 V技术让充电时间大大缩短。如果Taycan连接到一个高功率充电站，按照中国NEDC的规定，它可以在5分钟增加100公里的续航里程。
800 V技术现已经入批量生产阶段|保时捷官方提供
在中国，基于国标的800V充电桩可实现最大200kW的充电功率，并随未来国标升级还有进一步的提升空间。
后桥上的两速变速器是保时捷的一大创新研发成果。一档可为车辆从静止起步提供更多的加速度，齿比更小的二档可同时确保高效率和高能量储备，这一优势也有助于车辆在高速状态下的表现。
一挡的齿比非常大，专门为运动驾驶模式预留，它为车辆提供了一个非常高的启动扭矩。二挡齿比更小，不仅提供了跑车典型的高极速，也与高效率相结合。挡位之间的切换时牵引力不会有任何中断，并支持超增压模式以优化加速度。
对于这些下一代技术的「押注」，正是保时捷带来极致性能的同时兼顾实用主义的源头。
高性能之内的「实用主义」
保时捷全新Taycan的尺寸理念介于911与Panamera之间:长宽高:4,963 x 1,966 x 1,378 mm(不含车外后视镜)。
较大的宽高比呈现运动而扁平的车头，前排乘员的坐姿接近911，后排乘客得益于电池中的「脚坑」布局而同样享有舒适的坐姿。整车干重为2338 kg。
保时捷全新Taycan |现场拍摄
保时捷全新Taycan车辆前后各有一个行李舱。前部行李舱容积约为80 L，较911的前行李厢稍小但仍能容纳一个拉杆箱。后部行李厢则有月400 L，可以放6个拉杆箱或两个标准高尔夫球包和一些小物件，这其实都是保时捷内部系统极致的紧凑带来的实用空间。乘员舱提供4+1座椅布局，后排座椅可折叠。
截至2020年中，全国80%的保时捷中心将配备高功率充电设施。同时保时捷将于北京、上海、深圳及成都市中心开始打造专属停车充电网络，并逐步扩大覆盖城市范围，预计于2020年底前，铺设超过100个保时捷专属停车充电网点，包含大功率直流充电及快速直流充电服务。同时，保时捷也将在这四大城市率先开启代客充电服务，并伴随充电网络建设，逐步拓展服务城市数量。此外，保时捷还将在全国范围内整合超过10万个第三方充电设施，为客户提供更为方便快捷的充电服务。
「我们承诺要为电动时代打造一台纯正的保时捷跑车。它不仅要在科技与驾驶动态方面振奋人心，还必须同以往的保时捷传奇车型一样，激发全球跑车爱好者的驾驶激情。现在我们做到了。」负责研发的保时捷全球执行董事会成员施德纳(Michael Steiner)在发布现场说。
这个最终的Taycan是你当初期待的那样吗？