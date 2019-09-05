149.8 万与纯电动，保时捷重新发明“跑车”

保时捷Taycan终于来了。

从2015年法兰克福车展的Mission E电动概念跑车，到保时捷首款量产纯电动跑车Taycan，四年多以来它一直都是电动汽车界的「绯闻明星」。

这款车一直都是万众瞩目的焦点，保时捷在下一个时代的标志会如何呈现？答案正是Taycan。更重要的是它也是众多「特斯拉杀手」中最具实力的，也最独特的存在。

于是，保时捷以一场横跨三大洲的发布会呈现旗下首款纯电动跑车全新Taycan的全球首秀。保时捷全球执行董事会主席奥博穆(Oliver Blume)在德国柏林的主会场宣布:「一个跑车的新纪元于今日正式开启。」

保时捷全新Taycan |现场拍摄

保时捷正式掀开了这张「王牌」。保时捷首批发布的车型版本为全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo。现都已启动中国市场预售，制造商建议零售价分别为人民币149.8万元和179.8万元。「全新保时捷Taycan将于2020年初进入中国」保时捷中国总裁及首席执行官严博禹博士(Dr. -Ing. Jens Puttfarcken)说。

两款车型均为「保时捷E驱高效动力」(Porsche E-Performance)。这一四驱车型的其他性能版本也将在今年随后陆续发布。明年年末，首款衍生车型Taycan Cross Turismo也将问世。

Taycan Turbo S从静止加速至100 km/h仅需2.8秒，Taycan Turbo为3.2秒。在WLTP标准下，Taycan Turbo S和Taycan Turbo的最大续航里程分别为412 km和450 km，而基于NEDC标准时两车续航里程均为465 km*。两款新车均为四轮驱动，最高车速达260 km/h。*

全新保时捷Taycan是第一款系统电压达到800 V的量产纯电动车型，而常见的电动车系统电压仅为400 V。因此，车主能够在旅途中使用高功率充电网络进行直流充电，Taycan的蓄电池仅需5分多钟便可充满100 km续航里程所需电量(WLTP标准下)。在理想充电条件下，Taycan从电量5%充至80%仅需22.5分钟，并支持高达270 kW的充电功率。Taycan配备的Performance Battery Plus高性能蓄电池容量为93.4 kWh。

保时捷全新Taycan |官方拍摄

只是在这些参数和价格上也许并不能感受到保时捷Taycan真正的独特所在。因为这款 Taycan真正的实力在许许多多的技术创新之后，带来了电动汽车的一种「新性格」。

依旧保时捷

一直以来「将保时捷的灵魂带入一个崭新的技术时代。」始终是保时捷打造Taycan的目的。

「它不仅仅只是一台电动汽车，它仍是一台保时捷。」这句话我们听到了太多次，以至于很多人会问，如何让它成为一台保时捷？

保时捷的品牌一直代表了迷人的高级跑车，但其实它却可以用四个看似相反的价值观来描述:传统与创新、高性能与日常实用性、设计与功能性，个性化与社会认同。每一台保时捷都融合了这些矛盾，保时捷品牌就定位于这些价值观的核心:「Intelligent Performance」，于是这个「保时捷原则」也成为了Taycan灵魂的基础。

保时捷全新Taycan |现场拍摄

在内饰上我们其实已经介绍过了保时捷的「传统与创新」，而在外观设计上我们依旧可以看到这种融合。

电动化让汽车的设计约束更少，这也让保时捷的机制简约得到了最大化的输出。通过例如可伸展尾翼的保时捷主动空气动力学系统(PAA)、可自动弹出的车门把手，以及冷却空气襟翼和后扰流板这样的自适应元素，使得Taycan的风阻系数达到了惊人的0.22。

当然，在Taycan之上，它为电动汽车带来最大的不同就是「跑车基因」。

全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo的前后桥分别配备一台高效的永磁同步电机，从而实现四轮驱动，并成就了良好的续航里程及持续的功率输出：最大功率460 kW(625 PS)，最大扭矩1,050 Nm，最高车速260 km/h，起步控制开启时综合功率高达560 kW( 761 PS )的超增压性能。在起步后的2.5秒内可前进28米(起步控制开启)。这也体现了保时捷「极致性能」与「实用主义」的平衡抉择。

保时捷全新Taycan |现场拍摄

保时捷为全新Taycan的底盘配备了一款中央联网控制系统。一体式的保时捷4D底盘控制系统能够实时分析和同步所有底盘系统。底盘系统包括带有电子减震器控制PASM(保时捷主动悬挂管理系统)的三腔室自适应空气悬架，以及选装的保时捷动态底盘控制系统运动版(PDCC Sport)电动机械式防倾翻系统，其中包括保时捷扭矩引导系统升级版(PTV Plus)。

独特配置包括带有两台电机的四轮驱动控制系统以及能量回收系统。全新Taycan的能量回收功率高达265 kW，90%的日常制动仅由电机完成，无须用到液压车轮制动器。

声浪也是保时捷必不可少的身份定义。除了符合各国不同法规要求来使用外放声音提醒其它车辆􏰀交通参与者，如行人、骑行者，保时捷还将引擎的声音情感化，除了标准音效以外，Taycan还提供了保时捷电子运动音效系统( Porsche Electric Sport Sound)，找回了保时捷原有的声浪，这一系统在Taycan Turbo S上标配。

下一代技术的「押注」

「我不太确定我们是否在走一条与众不同的路。我更愿意说，我们是第一个走上正确道路的先锋。」Taycan车系负责人Stefan Weckbach博士如是说道。

保时捷全新Taycan的系统电压为800 V。与通常的400 V技术相比，这提供了一个可以领先的决定性优势。较小的电缆直径开始不仅减轻了重量，而且还减少了布线的体积，这有利于在紧凑型汽车内的封装。

保时捷全新Taycan 800 V高压充电|官方拍摄

800 V高压电池组技术参数如下:

锂离子软包电池，64.6 Ah 2组共396电芯(198s2p)

电压等级:610 V - 835 V

标称电压:723 V

能量容量:93 kWh

最大输出功率:620 kW

800 V技术也是可重复高功率驱动的关键。今年7月末，一台Taycan原型车在一条机场的滑行道上连续完成了不下26次的0-200 km/h加速，平均加速耗时不到10秒，最大的成绩差也仅为0.8秒。

另外，还有一点很重要，800 V技术让充电时间大大缩短。如果Taycan连接到一个高功率充电站，按照中国NEDC的规定，它可以在5分钟增加100公里的续航里程。

800 V技术现已经入批量生产阶段|保时捷官方提供

在中国，基于国标的800V充电桩可实现最大200kW的充电功率，并随未来国标升级还有进一步的提升空间。

后桥上的两速变速器是保时捷的一大创新研发成果。一档可为车辆从静止起步提供更多的加速度，齿比更小的二档可同时确保高效率和高能量储备，这一优势也有助于车辆在高速状态下的表现。

一挡的齿比非常大，专门为运动驾驶模式预留，它为车辆提供了一个非常高的启动扭矩。二挡齿比更小，不仅提供了跑车典型的高极速，也与高效率相结合。挡位之间的切换时牵引力不会有任何中断，并支持超增压模式以优化加速度。

对于这些下一代技术的「押注」，正是保时捷带来极致性能的同时兼顾实用主义的源头。

高性能之内的「实用主义」

保时捷全新Taycan的尺寸理念介于911与Panamera之间:长宽高:4,963 x 1,966 x 1,378 mm(不含车外后视镜)。

较大的宽高比呈现运动而扁平的车头，前排乘员的坐姿接近911，后排乘客得益于电池中的「脚坑」布局而同样享有舒适的坐姿。整车干重为2338 kg。

保时捷全新Taycan |现场拍摄

保时捷全新Taycan车辆前后各有一个行李舱。前部行李舱容积约为80 L，较911的前行李厢稍小但仍能容纳一个拉杆箱。后部行李厢则有月400 L，可以放6个拉杆箱或两个标准高尔夫球包和一些小物件，这其实都是保时捷内部系统极致的紧凑带来的实用空间。乘员舱提供4+1座椅布局，后排座椅可折叠。

截至2020年中，全国80%的保时捷中心将配备高功率充电设施。同时保时捷将于北京、上海、深圳及成都市中心开始打造专属停车充电网络，并逐步扩大覆盖城市范围，预计于2020年底前，铺设超过100个保时捷专属停车充电网点，包含大功率直流充电及快速直流充电服务。同时，保时捷也将在这四大城市率先开启代客充电服务，并伴随充电网络建设，逐步拓展服务城市数量。此外，保时捷还将在全国范围内整合超过10万个第三方充电设施，为客户提供更为方便快捷的充电服务。

「我们承诺要为电动时代打造一台纯正的保时捷跑车。它不仅要在科技与驾驶动态方面振奋人心，还必须同以往的保时捷传奇车型一样，激发全球跑车爱好者的驾驶激情。现在我们做到了。」负责研发的保时捷全球执行董事会成员施德纳(Michael Steiner)在发布现场说。

这个最终的Taycan是你当初期待的那样吗？