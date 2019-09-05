官宣：《守望先锋》传奇版10月16日登陆任天堂Switch

IT之家9月5日消息 暴雪官方宣布，《守望先锋》任天堂Switch版游戏将于10月16日上市。Switch玩家可以在《守望先锋》传奇版中体验这款团队射击游戏的完整体验，包括最新内容与游戏性更新，玩家可以选择31位独特英雄，在丰富的多人或竞技模式中交锋，争夺全球各地（甚至包括月球）28个不同地区的任务目标。

《守望先锋》传奇版将推出零售实体版（包含下载兑换码）和数字版，可通过任天堂sShop购买，建议售价为39.99美元。

引人入胜、以英雄为核心的游戏玩法

成为《守望先锋》里那充满能量、威力无穷的英雄吧！使用任天堂Switch内建的陀螺仪动作控制功能百步穿杨，或是使用模拟游戏杆来与敌方队伍交战。

与好友一起探索世界

多亏了任天堂Switch那超方便携带的特性，日后你将可以在任何一个有网络联机的地方，前往28张坐落在世界各处的地图与敌人展开争夺战。购买就送任天堂Switch在线服务3个月份的个人会员资格。

开始捍卫世界

你在2019年10月16日之前所预购的《守望先锋》任天堂Switch版会加码送你漆黑夺命女造型！

取得黄金战利品

只要在2019年12月31日以前购买《守望先锋》任天堂Switch版，就可以获得一箱黄金战利品，内含至少1样传奇物品！

扮演31名特色鲜明的强大英雄，投入《守望先锋》那以未来世界作为场景的快节奏对战之中。从釜山到尼泊尔等地，你将会在28张紧张刺激的地图中战斗、争夺目标、窥探秘辛，并精通各式各样的战术。