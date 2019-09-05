USB 4设备预计明年问世，它将带来什么变化

USB实施者论坛（USB-IF）宣布，该组织已经完成了USB 4的技术规范。这些标准很快就会被设计师，工程师和制造商使用，这也意味着我们可以期待2020年第一批USB 4产品上架。虽然采用USB 4规范的接口与USB-C和Thunderbolt 3（雷电3）相比并没有多少改变，但它仍将迎来一些更新。

目前，最快的USB标准是USB 3.2，它在消费类设备上仍然相当罕见，USB 3.2提供的数据传输速度高达每秒20Gbps，USB4是它的两倍，即40Gbps，与雷电3一致。

除了提高数据传输速度外，USB 4还将提供其他改进：

1.多种数据和显示协议，可有效共享最大带宽。

2.向后兼容USB 3.2，USB 2.0和Thunderbolt 3。

在USB 4宣布兼容雷电的同时，英特尔也宣布完全开放雷电技术授权，二者将从协议底层整合在一起，互相受益：USB 4可以借助雷电3获得40Gbps传输速度；雷电3则可以借助USB，加速自己的普及。

不同于USB 3.0/3.1/3.2时代使用颜色接口来进行代际区分，USB 4没有这一要求，传统的A、B型接口被彻底抛弃，Type-C将成为唯一的存在，当然它的另一大好处就是不区分正反面，可以随意插拔。

从本质上讲，如果你拥有最新型号的Mac，那么将对未来的高端连接性能轻车熟路。USB4将把现有的Thunderbolt功能与现有的USB标准合并，创建一个双通道40Gbps连接，从而有望促成一个统一的连接设备和平台。

现在标准已经完成，剩下要为消费者做的就是在设备上实现它。首批面向消费者的USB 4产品应该会在2020年下半年开始进入市场。这会给电脑用户带来一些好处：

1.它将改善充电配件市场。用户将以更低的价格购买到更优质的电缆和充电配件。

2.加密狗可以有更多的选择。USB-IF指出，USB 4加密狗可以支持多个USB 4端口，而不仅仅是提供USB-A或HMDI连接。

3.更好的连接选项。用户可以将多个USB-C设备插入一个USB 4端口，从而可以更好地处理数据流。

4. USB 4将全面实现快速充电标准。任何使用USB 4配件的人都需要使用USB充电，这意味着用户可以得到更高的充电效率。

总的来说，消费者几乎可以为任何现有的USB C设备配USB 4总线，从而将Thunderbolt 3的速度带到日常中。USB 4将让数据备份和传输变得更快更轻松。