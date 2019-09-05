FBI等美政府部门召集互联网巨头开会：确保明年美国大选安全

IT之家9月5日消息 据外媒报道，包括Facebook，谷歌，Twitter和微软等美国科技巨头于周三同硅谷的政府官员展开了会面，共同讨论并协调了如何采取最有效的方式以确保2020年美国大选的信息安全问题。各大科技巨头或与政府部门合作，共同努力来防止“外国势力”干扰即将到来的大选。

包括来自科技公司的安全团队，以及F.B.I.的成员，国家情报局局长和国土安全部官员在内的政府高层近日参加了一场在加利福尼亚州门洛帕克的Facebook总部举办的会议。鉴于在2016年大选所发生的“一些情况”，各大科技公司都应为即将到来的2020年总统大选做准备。先前美国曾指控俄罗斯称其干预了美国2016年大选并利用Facebook、Twitter、YouTube等平台传播不实信息，俄罗斯方面自然矢口否认。而一些科技公司也表示其将会采取更好的方案减少虚假信息和潜在的外来干涉对大选的影响。

据Facebook官方表示，在此次会议上各大科技公司代表和政府官员谈到了潜在的威胁，以及如何更好地共享信息和检测威胁。一位知情人士表示，这些公司的首席执行官并没有参加会议同时拒绝透露未出席会议的原因。

“提高选举安全性和应对信息操作是一项复杂的挑战，任何组织都无法独自解决，”Facebook网络安全政策负责人Nathaniel Gleicher在一份声明中表示。“今天的会议建立在我们继续致力于在行业和政府合作伙伴以及民间社会和安全专家合作的基础上更好地了解新出现的威胁并为未来的选举做好准备。”

早在2018年5月便有许多科技公司在Facebook总部会面，高通讨论美国当年的中期选举的网络信息安保问题。消息人士表示，科技公司和美国政府在建立威胁模型、分享情报以及在公共机构和私营部门之间建立更紧密的联系方面“已经作出了更大的努力”。

据悉这些公司还在尝试其他措施以掌握他们的平台和产品在选举中被滥用的程度。Facebook上月表示其正在加强核实哪些团体和人群在其网站上投放政治广告。而Twitter上月也表示将禁止由政府支持的媒体在其服务上推广性质的推特内容。

不过据哈佛大学Shorenstein中心的研究主任Joan Donovan表示，公众应该警惕政府机构与科技巨头之间所开展的此类会议。