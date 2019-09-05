科普：如果全球人口停止增长，将发生什么？

据美国大西洋月刊报道，如果全球人口停止增长，将发生什么？专家预测称，非洲将变成人口最多的大洲，全球居民趋于老龄化。



在人类发展史上，全球人口数量增长的确很缓慢，公元前1万年，预计全球人口为400万，在接下来的1万年时间里，地球人口达到了1.9亿，即使到19世纪，人口总数仍低于10亿。

之后随着医疗、卫生和食品生产的快速发展，全球人口数量迅速攀升，截至1900年，全球人口已达到16.5亿，截至2000年，达到60亿，之后短短20年时间，全球人口就达到了77亿。

但是专家预测称，预计很快全球人口将停止增长！依据联合国最新数据，人口统计学家对这一趋势的最佳预测是2100年左右，到那时，全球人口预计将上升接近110亿。

之前人类历史上也曾经历过人口下降，中世纪出现的黑死病被认为造成大约2亿人死亡，但此次将显著不同，在过去，当全球人口出现下降时，主要是由于大量居民死亡，未来即将到来的人口停止增长则是人们拥有更少孩子所导致的——这是成民收入增加、教育水平提高的结果，尤其是经济不发达国家女性人口将持续减少。

即使未来生育率低于预期，也不会改变这样一个事实——即在未来100年的某个时候，世界人口将达到峰值，除非生育率显著增长，亚洲部分国家人口数量不太可能继续增长。

因为决定未来80年后人口数量的一些因素已被锁定，我们有可能预测到人口结构出现的普遍变化，当世界人口逐渐稳定的时候，非洲将成为世界上人口数量最多的区域。

最重要的是，全球人口整体呈衰老趋势，联合国数据显示，2020-2100年的80年，80岁以上人群将从1.46亿增长至8.81亿，同时，全球人类平均年龄从31岁增长至42岁。

当一个国家人口呈现老龄化趋势时，会对该国的政治产生某些影响。在这种情况下，年轻上班族的压力较大，他们需要赡养退休的父母，无论是社会层面，还是国家退休福利和家庭收入层面，老年人需要儿女的生活照顾，日本就是一个典型的实例，当前日本人口趋于老龄化，政府必须面对居民低生育率和寿命延长现象。

如果全球人口趋向老龄化，则意味着许多国家将不同程度地出现养老危机，当某个国家出现这种情况时，可以考虑移民，将老年人较少的国家引入更年轻、更有工作能力的人，从而抵消人口老龄化的影响，但现今的政治形势表明，移民不是一个简单的解决方法，一些国家抵消人口老龄化采取争议较少的方法包括：发展经济（政府拥有更多的收入投入养老事业）、在劳动力市场为女性创造更多就业机会（这将改变国家在职和退休人群的比例）。

到本世纪末，人口趋势将改变居民家庭生活结构，随着全球许多地区生育率下降，家庭规模及成员将缩小，美国康奈尔大学发展社会学教授帕露菲强调称，随着人口趋于老龄化，未来孩子们的兄弟姐妹会更少，父母可以在每个孩子身上投入更多的资源和关爱，或许会花更多的钱让孩子们上更好的学校。

这种文化趋势正朝向家庭核心化而不是扩大化的方向发展，例如：在非洲，家庭成员可以扩大化，他们可以堂兄妹或者姻亲住在一起。

这将产生两种情况——没有很多亲戚的人可能很难获得亲情，同时面临家庭财务管理新问题，随着家庭成员的增多，很难有效担任家庭财务责任，因为家庭成员之间可能互相帮助，当家庭成员缩小，我们不得不考虑家庭经济福利的维度：如果管理家庭财务风险？

依据联合国数据统计，从2020年-2100年，亚洲25岁以下人口比例将从56%下降至37%，同时，非洲青年人口占全球比例从25%上升至48%，其他地区的人口比例不会有太大波动。

在此期间，地球自身也在发生变化，我们已对地球环境造成了一系列破坏。科学家对此非常担心，人口急剧增长对环境构成影响。

不幸的是，21世纪人口结构对解决该问题并没有太大帮助，恩雅格指出，当前出现的问题，无论是环境问题、家庭结构转变问题，还是其他任何问题，都将在不同的时期冲击着不同的国家和地区，单纯地分析全球平均情况是一种简化统计，就当前的人口生育率而言，世界是非常多样化的。到2100年左右，各国人口总量都逐渐趋稳，这可能会使人们难以就形势和补救措施达成共识。但至少我们在本世纪有充足的时间为未来做准备。