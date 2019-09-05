科普：憋尿太久会发生什么？尿道感染、膀胱结石...

北京时间9月5日消息，据国外媒体报道，除非尿液导管取得真正意义的技术创新，否则人们憋尿太久无法排尿仍将是一个非常尴尬的情况，在憋尿的那一刻，可能会造成不可逆转的伤害，对于长期憋尿会产生怎样的不适感？几位泌尿科专家就人类憋尿太久现象展开讨论：

杰弗里·洛道尔（Jeffrey Loh-Doyle）（美国南加州大学凯克医学院泌尿外科助理教授。）

膀胱伸展能力和肌肉张力的丧失将一直持续，直到该能力彻底消失，对于某些患者，膀胱在一种叫做憋尿肌反射的情况下会失去所有肌肉功能。

憋尿看似无害，但如果你养成了憋尿的习惯，最终可能会损害你的泌尿系统，相信每个人都经历过憋尿，可能是各种原因导致的，例如：长途公路旅行、卡车司机、飞行员、对公共厕所的厌恶感……无论是什么原因，偶尔憋尿可能无关紧要，但如果你养成了憋尿的习惯，你就可能开始改变膀胱的细胞结构。

膀胱有两个作用：储存尿液，当膀胱充满尿液时会排出，长期憋尿的人会导致膀胱缓慢扩张，从而容纳更大的容量，然而不幸的是，膀胱有一个临界体积，超过该临界体积，肌肉将失去有效排尿能力，因此膀胱开始残留尿液。如果你排尿了，但没有排空膀胱中的尿液，你的身体会残留不流动的尿液，这很容易导致尿道感染、膀胱结石、严重的情况会出现前列腺感染和尿血。

对于某些患者来说，膀胱无法收缩，没有任何力量排出体内尿液，患者就会出现大小便失禁，他们的尿液会从膀胱中溢出，或者完全无法小便，他们唯一的处理方式就是在尿道放置导管。

另一些人的选择更少，因为他们的解剖结构会紧紧地保留尿液，尤其是老年男性群体，如果他们患有前列腺肥大，就会出现阻塞，以至于尿液无法排出，如果不及时治疗，患者可能发展为肾功能衰竭。

如果你遭遇车祸，并且你的膀胱充满了尿液，此时你的膀胱很容易破裂，可能需要进行紧急手术才能摆脱困境。

最后需要提醒的是，憋尿会让男性易患前列腺炎，这是影响男性最常见的病症之一。

昆汀·克莱门斯（Quentin Clemens）（美国密歇根州医学院泌尿研究副主任兼教授。）

长时间憋尿会增大膀胱感染的风险。

你的膀胱可能会破裂，导致尿液进入腹部，可能最终会死于腹膜炎，膀胱破裂非常罕见，通常发生在创伤之后。

一些患者体内长期残留尿液，随着时间的推移，情况可能会变得恶化，尿液会回流到肾脏，导致肾脏受损，当膀胱内尿液排尽时这种损伤是可以恢复的，但并不总是能恢复正常，我曾看到过一些病人因未被发现严重尿滞留而需要进行永久性渗析，这种情况很罕见。

如果膀胱长期过度肿胀，它会随着时间的推移而功能变弱，并逐渐保留更多的尿液，最终膀胱将被拉伸，衰弱到不能排尽尿液的程度，这就需要永久性使用导管排空膀胱内的尿液，该情况下，需要每天使用多次导尿管。

膀胱尿液排尽是预防膀胱感染（尿道感染）的主要措施之一，一些细菌进入膀胱是很常见的事情，当膀胱排尽尿液时，这些细菌将一起排出体外，长时间憋尿会增大膀胱感染的风险，这种现象在某些职业中较为普遍，例如：教师，他们在工作时很少有时间上厕所。

憋尿最终会导致疼痛或者尿急，情况严重的会出现尿失禁，对于尿失禁患者，我们通常建议他们一天每隔2-3个小时排尿一次。

迈克尔·艾森贝格（Michael L。Eisenberg）（美国斯坦福大学医学院泌尿外科副教授、男性生殖医学和手术主任。）

如果你的膀胱压力过大，将会影响肾功能，在某些情况下会导致一定程度的肾衰竭。

曾有报道称，膀胱因长时间憋尿而出现破裂，但是该情况在极少情况下会发生，对于男性和女性无法随时上厕所的职业，例如：公交车司机，他们最终会选择憋尿，由于工作特殊性，他们只能选择让自己的膀胱承受更多的尿液，这将导致他们缺少体能锻炼，有时部分患者膀胱中会形成结石，或者出现感染。

大多数人可能会每4-6个小时排尿一次，所以这就会出现有时人们排尿多一些，有时少一些。

杰佛瑞·琼斯（Jeffrey A。Jones）（美国贝勒医学院泌尿科教授。）

当你故意或者被迫憋尿时，首先造成伤害的是膀胱，由于膀胱过度膨胀，会导致膀胱壁受伤，如果这种情况持续足够长时间，膀胱内的压力就会逐渐增大，压力传递至肾脏顶部，同样造成损伤。

如果憋尿持续时间太长，就会损伤肾功能，因此，如果你处于无法排尽尿液的社交情景下，并且意识控制憋尿较长时间，这样会使膀胱过度膨胀，破坏膀胱壁，但如果你由于前列腺阻塞而无法小便，你可能出现第二级和第三级损伤，这取决于憋尿持续时间，你经常憋尿导致膀胱膨胀，不久你会在尿液中看到血丝。