盗号频发！女星科洛·莫瑞兹Twitter帐号遭黑客入侵

北京时间9月5日早间消息，在Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）的帐户被黑客攻击后仅仅五天，另一个名人帐号似乎也被黑客入侵。

女星科洛·莫瑞兹（Chloe Moretz）的Twitter帐户周三发布了一些咒骂性质的推文，随后被删除。

莫瑞兹在Twitter上的粉丝达到310万人，而她的的哥哥特雷弗·杜克-莫瑞兹（Trevor Duke-Moretz）表示，她的帐户被黑了。

说唱歌手乔伊·拜达斯（Joey Badass）的帐户也遭到黑客入侵，攻击者发布了莫瑞兹与拜达斯之间的私信对话。

为应对此事，Twitter在周三下午宣布暂时关闭通过短信发送推文和使用短信来验证帐户的功能。黑客可以呼叫受害者的无线运营商并要求将号码转移到新的SIM卡，然后使用这个SIM卡来恢复密码，并获得相应帐户的访问权限。

黑客发布的其中一条推文提到了“Chuckling Squad”，此人上周宣称对多西帐号的攻击负责。这些推文还包括据称是多西的社会安全号码和一个Instagram帐号链接，并声称在该Instagram账号中发布了其他名人的裸照。在推文被删除之前，黑客还发布了一个人的家庭住址。

Twitter没有立即发表评论。