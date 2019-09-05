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2019年9月数据库排行：微软SQL Server分数罕见下滑

2019-9-5 9:20:28来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

DB-Engines数据库流行度排行榜9 月更新已发布，排名前二十如下：

明显能看出来，整体排名和上个月的保持一致。而上个月出现分数下跌的PostgreSQL和MongoDB终于“回归正道”，分数有了稍微的上升。与上个月相比，PostgreSQL和MongoDB增加的分数分别为 0.91和 5.50。但如果和去年的分数相比，两者可以说是进步巨大。

不过这期榜单最令人感到意外的还是Microsoft SQL Server的表现，它的分数少见地出现了下降，比上个月减少了8.12分。再看回Microsoft SQL Server今年以来的分数变化趋势图：

可以看到，这正是它今年出现的首次分数下滑。

有关其他方面的变动，以及完整排名请查看 https://db-engines.com/en/ranking。

接下来看一下前十名的趋势变化图：

总体来看，TOP 5数据库的分数保持着增长的趋势，而后面的数据库的分数都出现了下降的势头。

最后看看每种数据库的排名情况。

关系数据库前10名如下：

Key-Value数据库前10名如下：

文档数据库前10名如下：

图数据库前10名如下：

时序数据库前10名如下：

可以看到，在时序数据库里面，排名上升比较快的有GridDB和TimescaleDB。

DB-Engines根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名，排名每月更新一次。排名的数据依据5个不同的指标：

  • Google以及Bing搜索引擎的关键字搜索数量

  • Google Trends的搜索数量

  • Indeed网站中的职位搜索量

  • LinkedIn中提到关键字的个人资料数

  • Stackoverflow上相关的问题和关注者数量

这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考，其中涉及到的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后，选择适合与企业业务需求相比配的技术，才是最重要的。

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关键词：数据库

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