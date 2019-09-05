2019年，区块链已经成为全球最火热的风口，各行各业也纷纷开始向区块链产业进军。随着全球社交巨头Facebook发布区块链产品Libra，国内互联网巨头BAT也跃跃欲试，等待政策的合规。可以说区块链在当前是最具发展潜力的概念之一，甚至有机会去颠覆谷歌、亚马逊、BAT等互联网巨头。

但要问起来“区块链到底是什么”，对大部分人来说都是不明觉厉的感觉，好像离我们还很远。所以今天小K君就来讲一下，区块链到底是什么？

实际上，区块链就是互联网的一部分，想要理解区块链，就要从互联网说起。而互联网的底层本质，就是互联网协议，比如我们日常上网输入网址前，要打一个“https://”，里面这个http就是一种互联网协议。

那什么是互联网协议？就是通过互联网把数据从一台计算机发送到另一台计算机的数据传输方式。目前维护现在互联网运作的三种协议分别是超文本传输协议(“HTTP”)，传输控制协议(“TCP”)和互联网协议(“IP”)。其中TCP、IP协议是底层协议，决定了数据的传输与分解。而HTTP协议是应用程序级的协议，决定了网站的识别。

像我们双十一淘宝购物、平时上网、或者腾讯视频网看视频等行为，都是构建在互联网协议作为基础条件之下的。如果没有这些互联网协议来维护数据与数据间的传输，这些行为只能是一纸空文。

而区块链虽然起源于比特币，但从区块链本质上来讲，也是这些互联网协议中的一种，只不过它集合了很多新型技术，比如密码学、分布式储存、智能合约、共识算法等，可以说是对现有的互联网协议进行创新的一种新的数据间的传输方法。

它的优势则是，可以以数据的传输作为基础，改变现有传统模式中以第三方为中心的信任背书模式。通俗来说就是交易的参与者再也不需要中介方来为自己的每一笔交易做担保了，在不了解对方基本信息的情况下就可以进行交易。

以双十一淘宝剁手为例，买家和卖家通过淘宝作为第三方信任背书的前提下，才能完成交易；而利用区块链技术，则可以从底层数据传输介入，在完全没有第三方参与的情况下，直接记录这些数据，这些数据可溯源、不可更改，从而打造出一种全新的信任模式，在提高信息安全性的同时，有效降低交易成本，提高交易效率。

目前这些传统互联网协议，随着时间的推移，开始慢慢地显露一些弊端。未来互联网协议的更换或者升级是必然结果，而区块链这种协议刚好契合这种时代需求，又有它的独特优势，所以才说区块链是未来的技术趋势。甚至有可能对现在这些建立在传统互联网协议上的互联网巨头，如谷歌、亚马逊、BAT等产生颠覆性的革命。

未来，可能现在市面上的应用程序都会迁移到区块链协议上，我们网上购物、线上订餐等行为都需要以区块链作为基础才能完成，到那个时候，区块链恐怕要说一句“哼!三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷！”让我们共同期待吧!