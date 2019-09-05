重庆“立体迷宫”难倒外卖小哥：想准时送靠自己找路

据香港《南华早报》报道，重庆错综复杂的道路让各大外卖应用的导航以及路线规划无可奈何，而外卖员主要靠个人经验准时完成送餐服务。

重庆位于中国西南部的长江上游。作为一个工业城市和中国主要的内河港口，重庆以麻辣食物、闷热夏天，以及比邻接踵的高楼而闻名国内外。



这也是外卖员不用手机导航的为数不多城市之一，他们往往依靠自己掌握的路线完成配送。

图示：在重庆，汽车常常会在住宅楼顶的道路上行驶。

25岁的李路(Li Lu，音译)是美团点评订餐应用的一名外卖员。他来自重庆的农村地区，有一次因为花了一个多小时才找到客户而惊慌失措。“地图上看起来很近，但送餐点实际上是在22楼，你需要绕一圈才能到那里，”半年前刚刚开始从事外卖工作的李路说，“你只能把地图作为参考，重要的是熟悉这个地区。”

21岁的辛晓勇(音译，Xin Xiaoyong)也是如此，为饿了么工作的他依旧清楚记得第一次送餐时的窘迫。“我花了两个小时才找到地方。我跟着地图走，然后发现似乎是死路一条。”来自贵州省的辛晓勇说，“我对那些小巷并不熟悉。在到达我需要去的地方之前，我不得不找了四五个人问路。”

媒体采访了这两款主要外卖应用的十几名送餐员，除了一人外，所有人都说他们不依赖应用程序推荐的路线。相反，他们会尽可能地熟悉自己的服务区域，这样就可以减少单次送餐的时间，因为完成的送餐量越多，他们赚的钱就越多。

“重庆是一个3D化的立体迷宫城市，拥有着错综复杂的道路。一个建筑可能有两个街道地址,因为人们从一条街道走进一幢大楼的一楼而其他人可以从另一条街道走进七楼,”香港中文大学地理信息科学教授林珲如是指出,“同一栋楼有两个不同地址来说也是正常的。”

重庆的迷宫在很大程度上可以归因于其处于丘陵地带。早在19世纪末，重庆垂直城市般的特征就创造了如今已不复存在的轿夫职业。如今有网友戏称四面环山的重庆为“8D梦幻城市”。

图示：19世纪末的重庆轿夫

例如在重庆渝中区，有一栋24层的大楼根本没有电梯，更让人困惑的是这栋楼的三个出口通向三条不同的街道。

外卖应用使用人工智能来进行订单匹配和路线推荐。后端系统必须计算数千个订单的实时交付时间，以预测外卖员抵达时间，并在调度方面做出更好的决策。

“在重庆，水平和垂直定位误差相对较大。卫星无法提供准确的位置，因为其信号受到山的影响。”香港理工大学土地测量及地理信息学系教授陈武表示，“当然，映射算法可以实现3D路由，但如果初始位置信息不正确，这也根本没有用。"

在北京和上海等地，基于位置的算法在提高外卖运营效率和降低成本方面发挥着重要作用。陈武表示，北京地形相对平坦，这使得计算最短路线更加有效。

对于快递员自己来说，错过最后期限可能会导致客户投诉以及收入缩水。24岁的王柱隆(Wang Zhulong，音译)是饿了么的一名外卖员。他平均每月能挣7000到8000元人民币，最高收入能达到1万元。这比在工厂组装手机的收入要高很多。

“我们每天都在和时间赛跑，”23岁的韩松丹(Han Songdan，音译)为美团点评送餐。“有时候你看到离最后期限只有三分钟了，你必须要跑。但我已经习惯了。”

外卖应用程序本身也在努力改进路线规划。“重庆是一座山城，道路起伏给送餐路线的规划带来了困难，”美团的一位女发言人说。“下一步，我们将通过数据积累加快地图更新，并从产品角度推动相关问题的解决。”

图示：美团点评和饿了么的外卖员在等待接单

而饿了么“将继续与地图服务提供商进行合作，加强对快递员的导航和路线推荐效果，”一位女发言人说。“饿了么还邀请有经验的快递员培训新的快递员，以提高他们的专业水平。”

根据市场咨询公司博圣轩(Daxue Consulting) 5月份的一份报告，中国外卖市场约370亿美元，有3.55亿用户。报告称，这意味着约有四分之一的人口使用智能手机点餐。

“我不能没有外卖，”重庆大学研究生王延庆(Wang Yanqing，音译)说。“外卖员不能在校园里开摩托车，因为路上有台阶，他们必须走进去。”

要么就要跑。除了吃掉顾客的午餐，再没有什么比把外卖放凉更能影响顾客满意度了。