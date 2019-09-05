中秋出行需注意：报告显示民航铁路客流最高峰或为15日

同程艺龙与同程旅游联合发布了《2019中秋假期居民出行出游趋势报告》（下称《报告》），基于同程艺龙出行大数据及同程旅游休闲度假大数据对中秋假期期间居民的出行和出游趋势进行了预测。

《报告》预测，国内民航及铁路客流量在中秋小长假到来前三天即有显著上升趋势，节前客流高峰预计将出现在9月12日。相比节前，节后的返程客流高度集中，9月15日当天的机票平均价格将达到假期期间的峰值水平，国际机票与国内机票保持了大致相同的票价波动走势。

《报告》基于同程艺龙机票大数据所做的民航客流流向趋势分析显示，中秋假期期间，民航国内航线的热门出发地主要有上海、北京、昆明、深圳、西安、广州、重庆、成都等，热门目的地主要有上海、昆明、北京、西安、深圳、重庆、广州、成都等。铁路方面，预计北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、西安、南京、郑州等地火车站客流量较大，客流流向呈现明显的“潮汐”特征，客流结构主要以探亲流为主，其次是旅游客流。

《报告》基于同程艺龙住宿大数据的预测显示，中秋假期期间（9月10日至9月15日）全国主要城市的酒店及非标准住宿设施（客栈、民宿等）的入住客流量呈现先升后降的趋势，节前从9月11日开始客流量快速上升，中秋节当天是三天小长假的客流高峰，客流量占整个小长假的近六成。从9月14日开始，全国主要城市酒店住宿客流开始快速回落。

平均房价方面，中秋假期期间全国主要城市的酒店及非标准住宿设施的房价大致在300至350元每间夜之间波动，小长假期间以中秋节当天的房价最高，平均房价为350元。出境游热门目的地曼谷的平均房价预计为458元，东京为1116元，新加坡为1114元，澳门为1138元，大阪为837元。