研究报告：只要欧洲能用好屋顶，1/4电力就有了

9月5日消息，据国外媒体报道，最新研究指出，若欧洲地区能够有效利用屋顶面积进行太阳能发电，则提供的电力能够满足欧洲地区电力供应量的四分之一。

以下是翻译内容：

欧洲人只要能够有效利用屋顶上的空间，就可以大规模扩大低成本的太阳能发电。

这是研究人员的结论，其用卫星图像、电价和贷款数据来评估欧洲建筑物尚未开发的能源潜力。据科学与医学信息分析公司爱思唯尔(Elsevier)旗下《可再生和可持续能源评论》(Renewable and Sustainable Energy Reviews)上发表的一篇论文称，欧洲地区的屋顶面积是卢森堡国土面积的三倍，若有效利用可以提供欧洲地区近四分之一的电力供应。

欧盟委员会联合研究中心的研究人员写道:“国家和地区层面利用这一潜力可以为制造业、安装和运营部门的就业带来好处”，同时推动人们“实现整个欧盟向低碳能源体系的转型”。

图示：欧洲屋顶太阳能发电有望提供全欧洲四分之一的电力

绝大多数欧洲人支持转向清洁能源以遏制气候变化，但各国政府一直难以找到有效的解决方案。尽管德国在太阳能和风能领域的投资创下纪录，但作为欧盟经济引擎的德国预计将无法兑现其减排承诺。

同时由于升级电网方面的投资疲软，使用间歇性可再生能源的地区和那些仍然依赖污染化石燃料工厂的地区之间已经出现了发展瓶颈问题。

这项新研究表明，在电动汽车大量进入市场并提高电力需求之际，更密切地关注屋顶太阳能资源，可能有助于政策制定者更有效地进行规划。

研究人员写道:“屋顶太阳能系统可以满足这种不断增长的电力需求，如果设计成主要为当地居民提供电力，就可以避免出现电网拥堵和调度成本增加等问题。”

未开发的屋顶

整个欧洲地区现有约7935平方公里的屋顶，每年可以产生约680276千兆瓦时的电力。报告称，太阳能发电成本的大幅下降，意味着屋顶太阳能板发电的价格可能更为经济。在世界许多地区，太阳能发电的成本已经与传统发电水平相当。

彭博咨询太阳能分析师Jenny Chase认为:“这份报告可能会鼓励政府支持屋顶太阳能，避免在能源和土地使用之间进行任何权衡，并可能受到屋顶所有者的欢迎。”

她说，与过去25年测量的长期电力回报相比，屋主一直对太阳能电池板高昂的前期投资成本持谨慎态度。

报告称，塞浦路斯、葡萄牙、马耳他、希腊和意大利未来可部署屋顶太阳能的潜力最大，紧随其后的是法国、西班牙和德国。东欧国家排在最后的原因是在当地屋顶安装太阳能发电设备仍存在不少障碍。