关于疫苗的谣言太多，Facebook特意推出科普弹窗

9月5日消息，据外媒报道，社交媒体巨头Facebook及其所属社交应用Instagram日前宣布推出一项新功能，以帮助阻止有关疫苗的错误信息传播。

Facebook宣布，当用户搜索与疫苗相关的内容、访问与疫苗相关的Facebook群组和页面，或在Instagram上点击与疫苗相关的话题标签时，社交媒体平台上就会出现教育弹窗。

如果用户在美国，弹窗将把用户连接到美国疾病控制和预防中心(CDC)，以获取有关疫苗的可信信息。如果用户不在美国，弹窗将把他们连接到世界卫生组织（WHO）。

CDC赞扬了Facebook阻止虚假信息在其平台上传播的最新举措。该机构发言人称：“我们知道，家长们经常通过社交媒体获取健康信息，并与其他家长取得联系，但很难确定哪些信息是准确的，谁是可信的信息来源。阻止疫苗错误信息传播是我们共同的责任，我们赞赏这些努力。”

与此同时，美国爆发了麻疹疫情，自年初以来，美国31个州的确诊病例已超过1200例。公共卫生专家指出，网络上反对疫苗的内容是导致接种某些疾病疫苗人数减少的主要原因，进而导致麻疹和其他疾病爆发。

WHO总干事特德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在书面声明中说:“WHO和Facebook已经讨论了几个月，以确保人们能够获得有关疫苗的权威信息，并减少不准确信息的传播。大科技公司应对他们的用户负有责任，确保他们能够了解有关疫苗和健康的事实。”

就在上周，社交媒体平台Pinterest宣布，搜索“麻疹”、“疫苗安全”和其他与疫苗相关的内容，只会看到公共卫生组织提供的信息。今年早些时候，亚马逊从其视频流媒体服务中撤下了反对接种疫苗的纪录片，YouTube也从宣传反疫苗内容的视频中撤下了广告。