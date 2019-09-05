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2000多亿美元现金还不够？苹果计划再发债融资70亿美元

2019-9-5 14:29:46来源：猎云网作者：Apollo责编：微尘/实习评论：

根据周三提交的招股说明书，苹果计划通过发行债券融资70亿美元，这也是该公司自2017年11月以来首次在债券市场借款。

这是苹果自2018年初美国税制改革生效以来第一次介入债券市场，这一举措将让苹果能够以较低的税率汇回数千亿海外现金，从而实现对1750亿美元股东分红计划的注资。

根据招股说明书，苹果计划将债券收益用于“一般企业用途”，包括股票回购、股息支付、营运资金融资和收购。

由于目前正处于30年期的财政历史低位，许多公司能够以更低的成本更长时间地借贷。苹果将为其30年期债券支付约2.99%的利息，相比之下，它在2015年销售的三十年期债券支付的利率为3.45%。发行15亿美元的债券，相当于每年节省近700万美元的利息，三十年将节省超过2亿美元。

根据彭博社汇编的数据，今天的债务出售可以帮助苹果为今年计划成熟的约20亿美元的债务再融资，此外还有2020年到期的100亿美元债务。仅从一项指标就可以看出借款对公司股东来说是有利可图的：该公司的收益率（衡量该公司相对于其股价的收益程度）约为5.6%，这意味着它可以以不到3%的利率借款30年。

该公司7月份表示，苹果手头有现金和有价证券2106亿美元，比2018年第一季度的2851亿美元高峰下降了26%。根据招股说明书，截至6月季度末，其总债务总额仍为983亿美元。

苹果并不是唯一一个抓住这个千载难逢机会的人。周二，有创纪录的21家美国投资级公司选择进入债券市场，共计借款270亿美元。周三有超过十几项交易正在进行中，本周的发行量已达到540亿美元，略高于交易员估计的400亿美元。

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关键词：苹果融资

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