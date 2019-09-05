牛津大学研究发现：吃素比吃肉更容易患中风

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北京时间5日消息，牛津大学一项针对近5万人的研究发现，那些完全放弃吃肉和鱼的人患冠心病的可能性降低了22%。在那些吃鱼不吃肉的所谓“鱼素者”当中，这一风险降低了13%。研究人员还说，非肉食者的体重指数较低，患高血压、高胆固醇和糖尿病的几率也较低。
不过，研究人员发现，纯素食者患中风的几率比肉食者高出了20%。这可能是由于血液胆固醇降低和维生素B1 2等营养素水平降低所致。
英国心脏基金会的特雷西·帕克说：“无论你是肉食者还是素食者，减少这些风险的一种方法就是均衡饮食。”
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