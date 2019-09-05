米家负离子便携吹风机：极简外观，79元还包邮

经常出门在外的朋友应该知道，行李箱里少不了一样东西就是折叠式吹风机，而一款合格的吹风机不仅要做到吹干头发，更要保护头发免受损伤。近日，米家推出了一款米家负离子便携吹风机，让我们来抢先体验一番吧。

毫无疑问，米家的产品都有一个特性：极简。在外观设计方面，这款米家负离子便携吹风机采用了可折叠的设计，方便收纳携带。吹风机表面采用了温感哑光设计，手感温和细腻，持握也非常舒服，全白的色调符合我们追求的极简审美观。

米家负离子便携吹风机采用了分离式设计，分体的锥形聚风嘴通过简单的卡口连接，安装使用都非常方便。吹风机内置18000rpm高转速马达，强劲的动力驱使专业级别的6翼扇叶，1秒间即可形成12m的强大风速，提高周身空气流动，加快干发速度。

此外，米家负离子便携吹风机还内置了负离子发生器。在干发的同时可产生千万级负离子，释放到秀发表层，从而中和头发中的正电荷，有效减少头发静电积聚，抚平毛躁；在吹发过程中还能让水分渗透发芯，滋润头发，闭合毛鳞片，有效减少头发分叉，使我们的头发像做过护理一般柔顺有光泽。

同时，米家负离子便携吹风机支持两档风力和风速调节，发热丝锥形塔式设计，阶梯式分布,可以高效发热、均衡导温、协同出风保护网吹出均衡热风，快速吹干头发的同时也能减少过热损伤。

为了安全考虑，米家负离子便携吹风机密集均匀的多孔防护网既不阻碍风力大小，也能做到安全防护。比如使用过程中，我们可能不小心触碰内部发热丝造成的高温烫伤，以及阻止小朋友手指伸入高速风扇扇叶产生的绞伤。

最关键的是，这款米家负离子便携吹风机目前售价99元，众筹期间仅售79元，其高颜值的外观已经深得人心，再加上整体性能也不差，只要79元，还要什么自行车。